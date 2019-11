Winnenden Hier soll günstiger Wohnraum entstehen

Winnenden.

Neubaugebiete entstehen. Wohnungen in schicken Mehrfamilienhäusern werden verkauft. Was aber fehlt, sind günstige Mietwohnungen, ein Dach überm Kopf für Leute, die wenig bezahlen können. Ziemlich sicher wird so etwas in der Höfener Ortsmitte gebaut werden. Einfach ist das nicht. Es müssen einige verzichten und rechnen und nochmals rechnen, damit eine erträgliche Miete herauskommt.