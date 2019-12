Winnenden Hilfe nach Vergewaltigung: Schon vier Fälle

Dr. Stefanie Grüneklee liegt diese neue Form der Hilfe sehr am Herzen. Es besteht die Chance, dass Frauen die Folgen einer Vergewaltigung besser verarbeiten können, wenn sich jemand um sie kümmert direkt danach. Es geht nicht allein um die Spurensicherung. Es geht um Zuwendung und darum, die Frau und ihre Not ernst zu nehmen. Sie bleibt nicht allein hinterher, kann sich an die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt wenden oder an Pro Familia. Im Projekt „Soforthilfe nach Vergewaltigung“ arbeiten mehrere Stellen Hand in Hand zusammen. Immer entscheidet die Frau, welche Hilfe sie in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Die große Entlastung im Vergleich zu früher: Die Frau kann die Soforthilfe kostenfrei nutzen, ohne den Täter anzeigen zu müssen. Aber sie kann es tun, noch Monate später.

Aids: Das Risiko lässt sich zumindest verringern

Nicht nur deshalb macht eine medizinische Untersuchung nach einem Übergriff Sinn. Der Täter könnte Aids haben. Oder Syphilis. Es lässt sich nicht direkt nach dem Übergriff feststellen, ob es zu einer Ansteckung gekommen ist. Aber Ärzte haben Methoden an der Hand, wie sie das Risiko einer HIV-Infektion immerhin mindern können. Und sie können alles Nötige in die Wege leiten, damit eine Geschlechtskrankheit so schnell wie möglich behandelt wird. Oder sie beantworten Fragen in Bezug auf eine mögliche Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung.