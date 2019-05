Winnenden.

Wie unserer Redaktion bekannt wurde, hat ein alkoholisierter Mann am Samstag (4. Mai) vor der Bühne am Kronenplatz während des Baden-Württemberg-Tags den Hitlergruß gezeigt. Zufällig fuhr genau in diesem Moment eine Polizeistreife an ihm vorbei und nahm den Mann direkt mit. Er ist polizeibekannt und bekam einen Platzverweis für den Kronenplatz.