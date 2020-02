Winnenden Höfen hat einen zweiten Kindergarten

Der Garten sieht zurzeit noch wie eine Schlammgrube aus. Er wird angelegt von einer einheimischen Firma, sobald es die Witterung erlaubt. Grünen und blühen wird er im Sommer, wenn die offizielle Eröffnung der Einrichtung gefeiert wird, die im Augenblick noch ziemlich spröde „Kindergarten Höfen II“ heißt.

Modulbaufirma hat vor einem Jahr den Auftrag bekommen

Ulrich Blümke, städtischer Projektarchitekt, wartete bei der Besichtigung mit einigen beachtlichen Zahlen und Daten auf: Im Februar 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, wie gebaut wird. Damit es schnell geht, wurde die Modulbauweise festgelegt. Das heißt: Es kamen nur Firmen infrage, die in einer Fabrik ganze Wände oder gar Räume vorfertigten, weil das Zeit spart. Eine Kostenschätzung von 890 000 Euro stand damals im Raum. Im Februar 2019 vergab der Gemeinderat den Auftrag an die holländische Firma De Meeuw, die zuvor in Winnenden niemand kannte. Gewisse Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Firma wurden ausgesprochen, aber Bauamtsleiter Hägele sah keinen Anlass für Zweifel. Die Firma hatte das mit Abstand günstigste Angebot eingereicht. Deshalb entschieden sich die Gemeinderäte für sie.

Am 9. Juli 2019 wurde die Baugenehmigung erteilt, die die Firma beantragt hatte. Am 13. August begann der Bau. Am 3. November kamen die ersten Module in Höfen an. Es sind Stahlkonstruktionen mit Holzständern und Gipskartonplatten, wie Bauamtsleiter Hägele erklärte. „Durch die Modulbauweise haben wir ein Jahr Bauzeit eingespart“, schätzt Projektarchitekt Ulrich Blümke.

Ist diese Bauweise denn auch billiger, als wenn man Stein auf Stein baut? Das glaubt Klaus Hägele nicht. Die Kosten seien bei beiden Methoden gleich.

Kosten bleiben niedriger als ganz am Anfang geschätzt

Nachdem De Meeuw günstig angeboten hatte, korrigierte die Stadt ihre Kostenschätzung auf 768 000 Euro. Darin sind der Modulbau, das Fundament und die Gartenanlagen enthalten. Wie sieht es dann aus? Wird diese niedrigere Kostenschätzung zutreffen? „Das werden wir halten“, ist Projektarchitekt Ulrich Blümke sicher.