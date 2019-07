Winnenden-Höfen Sonnwendfeier mit Bussard und Uhu

Mucksmäuschenstill war es auf der Sportplatztribüne, als Kraus berichtete, die elf Jahre alte und über drei Kilogramm schwere Katharina könne ihren Kopf um 270 Grad drehen und sehe so gut, dass sie noch aus tausend Meter Entfernung eine Maus unter einer Schneedecke ausspähen könne. Von Menschenhand aufgezogen, könne sie in Gefangenschaft sechzig Jahre alt werden, während für ihre Artgenossen in freier Natur die Lebenserwartung nur halb so hoch sei: „Schiene, Straße und Windkraft sind die Hauptfeinde.“ Sie forderten die meisten Opfer unter den bis zu 80 Stundenkilometer schnellen, vor allem dämmerungs- und nachtaktiven Greifvögeln. Die Spannweite ihrer Flügel beträgt bis zu 1,80 Meter.

Wüstenbussard jagt im Auftrag des Flughafens Hasen und Füchse

Die ursprüngliche Heimat des elfjährigen Wüstenbussards Xena liege in Nord- und Südamerika. Er wurde von seinen Eltern aufgezogen, deshalb sei das Tier etwas schüchtern, entschuldigte sich Kraus. Außerdem werde Xena tatsächlich zur Jagd eingesetzt, auf Hasen und Füchse, dort, wo nicht geschossen werden dürfe, zum Beispiel am Augsburger Flughafen. Wüstenbussarde erreichten eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 180 Stundenkilometer und hätten eine Flügel-Spannweite von bis zu 1,20 Metern.

Kraus hatte seine Tiere nicht nur zum Anschauen mitgebracht. Im Anschluss an seine Erklärungen konnten sich die kleinen und großen Greifvogelfreunde mit Katharina fotografieren lassen und sie sogar streicheln, ein Nervenkitzel, den sich selbst die Kleinsten nicht entgehen ließen, und sei es auch nur an der Hand und auf dem Arm von Papa oder sicher geborgen hinter der Mama und der großen Schwester.