Winnenden-Höfen Tempo 30 an der Ruitzenmühle

Bremsen, beschleunigen, bremsen

Wer bisher durch Höfen und Ruitzenmühle in der Ortsdurchfahrt auf der Kreisstraße 1914 fährt, muss in regelmäßigen Abständen immer wieder unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten. Erst auf 30 Stundenkilometer abbremsen, dann muss er nicht, aber darf auf Tempo 50 beschleunigen, um anschließend nach wenigen Metern wiederum abbremsen zu müssen. Es ist eine Kugelfuhr: Bremsen, Gasgeben, Bremsen ist nervig – aber durchgängig zu entschleunigen und Tempo 30 beizubehalten, auch wenn 50 erlaubt ist, bringt Ärger mit den Rasanten unter den Autofahrern, die dann dicht auffahren, Lichthupe geben und verzweifelte Gesten machen, weil der Verkehrsfluss um wenige Sekunden verzögert ist. Zukünftig ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort durchgängig geregelt: Aus Lärmschutzgründen gilt in einigen Tagen für die gesamte Strecke Tempo 30. Das wird manche ärgern. Aber sie ärgern sich dann wenigstens nicht über ihren Vordermann, sondern über die Allgemeinheit.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Höfen und in der Ruitzenmühle hat in der Vergangenheit bei Anwohnern, Bürgerschaft und in der Öffentlichkeit zu kontroversen Diskussionen geführt. „Bei vielen Bürgern trafen die unterschiedlichen Geschwindigkeitsschilder in diesem kurzen Abschnitt auf Unverständnis. Sie wünschten sich durchgängig eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde, da dort regelmäßig junge Menschen auf dem Weg in den Kindergarten oder die Schule die Fahrbahn kreuzen“, erzählt der Vorsitzende des Bürgervereins Höfen und Stadtrat Richard Fischer. Das Thema wurde daher ausführlich auf einer Bürgerversammlung im Jahr 2017 mit Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth besprochen. Seither hat die Stadt mit dem Straßenbaulastträger, dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis, das Thema bearbeitet mit dem Ergebnis, dass die gewünschte Änderung aufgrund einer Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart bald erfolgen kann, wie die städtische Pressesprecherin Emely Rehberger mitteilt.