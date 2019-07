Winnenden.

Ein Mann hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit seinem Auto in Winnenden mehrfach überschlagen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er um kurz nach 1 Uhr von Hertmannsweiler kommend auf der alten B14 / Backnanger Str. auf den neuen Kreisverkehr Am Adelsbach, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Sein Alter war zunächst nicht bekannt.