Winnenden In der Notfallpraxis EC-Karte gestohlen und damit eingekauft

Die Geheimnummer hatte sie zwar nicht, aber auf Lastschriften fälschte die Angeklagte die Unterschrift der Bestohlenen. Die entwendete EC-Karte kam mehrmals täglich zum Einsatz wie zum Beispiel Anfang Januar in Winnender Mode- und Wäschegeschäften. Am 5. Januar trat die 47-Jährige in einem Modegeschäft, in einer Parfümerie und in einem Schuhhaus in Vaihingen/Enz auf.

Die Frau aus einer Strohgäugemeinde beging ihre Straftaten gewerbsmäßig, um sich an anderen zu bereichern. Als Motiv gab sie Kaufsucht, Tablettensucht und Neid an. Dass ihr Ex-Mann jedes Jahr mit allen fünf Kindern in Urlaub fahre, sagte sie, mache sie „rabiat“.

Fahrt zum Klinikum nicht bezahlt

Ein Ludwigsburger Möbelgeschäft suchte die Angeklagte am 9. Januar 2017 auf. Danach täuschte sie dem Personal einer Boutique in Korntal-Münchingen vor, sie fühle sich zu dick, um Kleidungsstücke im Laden anzuprobieren, und nahm welche im Wert von fast 1000 Euro mit nach Hause, die sie einfach behielt. So verfuhr die Angeklagte auch mit zwei Modegeschäften in Kornwestheim, von denen sich eines einen Teil der Kleidung wieder zurückholen konnte. Die Chefs tauchten nämlich in der Wohnung der Angeklagten auf. Da waren die Etiketten schon abgerissen. Einen Taxifahrer prellte die Frau am 5. Mai letzten Jahres um das Geld vom Klinikum Cannstatt bis zum Klinikum Winnenden.

Unter falschen Personalien, nämlich die einer Angehörigen, schloss die Angeklagte einen Mobilfunkvertrag ab und ließ das Geld dafür vom Konto ihres Ex-Mannes abbuchen, der sich um die fünf gemeinsamen Kinder kümmert. Warum sie auf einmal Herrenbekleidung für fast 400 Euro bestellte und nicht bezahlte, ging aus der Anklageschrift nicht hervor. Kurz danach ließ sich die gelernte Bürokauffrau und frühere Verkäuferin vom Konto ihres Ex-Mannes mit gefälschtem Überweisungsträger 6000 Euro überweisen und vom Konto ihrer Mutter auf dieselbe Art und Weise 700 Euro. Der Versuch, auch noch das Konto ihres Vermieters anzugraben, misslang der Angeklagten jedoch. Die Bank merkte, dass die 10 000 Euro ergaunert werden sollten, und verweigerte die Überweisung.

Attest: Medikamentensüchtig

Schmuck, Manikür-Set, Kompaktanlage, USB-Stick - auch mit Bestellungen von allem, was eine Frau eben so braucht, war die Angeklagte fleißig. Sie gab vor Gericht auch alles zu, ließ aber ihre Verteidigerin ein Attest vorlegen, dass sie medikamentensüchtig und kaufsüchtig sei. Das Ludwigsburger Strafgericht hatte sie wegen Betruges bereits im April letzten Jahres zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Deshalb stand die Angeklagte in ihrer aktuellen Verhandlung als einschlägige Bewährungsbrecherin da. Weil das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Andrea Henrich „nicht gänzlich ausschließen“ konnte, dass die Frau wegen ihrer Medikamentenabhängigkeit im Tatzeitraum eingeschränkt schuldfähig war und ein positiver Bericht der Bewährungshelferin vorlag, blieb ihr der Einzug ins Gefängnis noch mal erspart. Die Staatsanwältin hielt zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis ohne Bewährung für richtig.

Stationäre Therapie ist Pflicht

Mit dem Urteil von zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung machte das Gericht der Angeklagten zur Auflage, eine ambulante Therapie zu absolvieren. Eine stationäre Therapie, so war die Auflage schon bei der Verurteilung davor, scheiterte, weil sich die Frau nicht an die Regeln hielt. Sie durfte von allem nur eins haben: „ein“ Shampoo und „ein“ Deo.