Winnenden In stiller Anteilnahme vereint

Um 9.33 Uhr begannen die Kirchenglocken lange zu läuten, das gedämpfte Gemurmel der Anwesenden verebbte allmählich. „An diesem Tag rücken wir in Winnenden besonders eng zusammen“, begann Hartmut Holzwarth seine kurze Ansprache. Er hatte sich vor dem gebrochenen, aber sich auch aufbäumenden Ring des Künstlers Martin Schöneich gestellt. Jener ist seit 2014 die öffentliche Gedenkstätte. Ihr gegenüber, sie im großen Halbkreis einrahmend, standen die Gäste des ersten Trauerrituals dieses Tages, viele tatsächlich Schulter an Schulter, aneinander Halt suchend. Sie hörten mit gesenkten Köpfen die Namen der Ermordeten aus dem Munde der Jugendgemeinderäte Adrian Gerlach und Jan-Philipp Schmitz und ein Gebet der Pfarrerin aus Weiler zum Stein, Rosemarie Gimbel-Rueß. Auf das gemeinsame „Vaterunser“ folgte ein ruhiges, zartes Duett, ein Stück von Wilhelm Friedemann Bach, seelenvoll gespielt vom Winnender Ehepaar Susanne (Querflöte) und Michael Kiefer (Oboe).

Viele legen im Gedenkring Blumen ab und halten inne

„Herzlichen Dank für Ihre Anteilnahme heute“, sagte der Oberbürgermeister am Ende der Gedenk-Viertelstunde. Viele Menschen gingen anschließend noch zum Gedenkring, legten neben den 15 weißen Rosen ihrerseits Blumen ab und hielten mit eigenen Gedanken inne. Andere machten sich gleich auf den Weg in den ökumenischen Gottesdienst, zur Schlosskirche.

Abends folgen traditionell zwei weitere Gottesdienste, einer in der katholischen St.-Karl-Borromäus-Kirche in Winnenden, einer in der Peterskirche Weiler zum Stein. Der Jugendgemeinderat lädt außerdem wieder zur Lichterkette ein. Treff um 20 Uhr am Marktbrunnen.

Weiße Rosen erinnern an die Ermordeten.

Vor dem Gedenkring steht am Sonntagmorgen Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth Hunderten Anteilnehmenden gegenüber. Fotos: Schneider