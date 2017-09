Winnenden.

Unbekannte sind in das Gebäude des TC Winnenden eingedrungen und haben einen Laptop sowie einen Fernseher gestohlen. Über ein gekipptes Fenster stiegen die Einbrecher nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag in das Gebäude ein. Aus den Büros wurde ein Laptop und aus dem Gastraum des Restaurants ein Fernseher im Wert von etwa 1400 Euro sowie etwas Wechselgeld entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940.