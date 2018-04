Winnenden Investoren präsentieren drei Entwürfe für den Kronenplatz

Die Bürger wissen jetzt, was möglich ist. Zeitungsleser erfahren über ihre Zeitung einiges zu den Vorschlägen. Wenn Bürger dann einen Favoriten haben, können sie indirekt Einfluss nehmen, können Gemeinderäte ansprechen und versuchen, sie von ihrem Favoriten zu überzeugen. „Ärmelzupf-Demokratie“ nennt OB Hartmut Holzwarth das. Was am Ende dabei herauskommt, weiß zurzeit niemand. Am Mittwochabend war nicht ablesbar, welchem Entwurf die meisten Bürger folgen würden. Beifall bekamen alle drei.

Tiefgaragenzufahrt in der Bahnhofstraße wird kritisch gesehen

Erkennbar war nur, dass Bürger gerne über die Tiefgarageneinfahrt diskutieren. Soll sie an der Bahnhofstraße liegen, oder ist das zu nah am Eingang der Kastenschule und stört das vielleicht die Bushaltestelle, an der täglich 100 Busse halten? „Diese Zufahrt gefällt mir nicht. Sie führt ja direkt über den den Platz vor dem Gebäude“, meinte beispielsweise Rolf Weber über den Entwurf von Ebner-Bürkle. Die Zufahrt werde sauber abgegrenzt, versicherte Joachim Ebner. Soll die Zufahrt in der Alfred-Kärcher-Straße liegen wie im Pfleiderer-Entwurf oder stört sie dort vielleicht das Hin- und Her der Fußgänger zwischen Denn’s Biomarkt und den Läden im künftigen Gebäude? Anwohner überlegten laut, welche der Zufahrten ihnen speziell mehr Lärm bringen würde. „Ich wohne in der Schmidgallstraße. Wo fahren die LKW?“ Das steht noch nicht fest. Vielleicht über die Ringstraße in die Alfred-Kärcher-Straße, vielleicht vom Bahnhof her, vielleicht über die Schmidgallstraße.

Am Pfleiderer-Vorschlag gefallen die 60 Wohnungen

Eine Bürgerin fragte nach der Zahl der geplanten Wohnungen: 60 sind es im Pfleiderer-Vorschlag, und das gefällt ihr sehr. Andere Vorschläge enthalten weniger Wohnungen und dafür mehr Büros. Das könne man aber noch variieren, meinten Sprecher de beiden anderen Investoren. Matthias Klingler vom Geschäft Zirbenwald kritisierte am Pfleiderer-Entwurf, dass er sehr auf die Innenstadt und auf die Bahnhofstraße ausgerichtet sei und sich nicht auf die Alfred-Kärcher-Straße richte, wo schon Geschäfte liegen.

Welche Geschäfte wird es im neuen Gebäude geben?

Am liebsten hätten einige Bürger schon gewusst, welche Geschäfte in das neue Gebäude kommen. Rolf Weber fragte gezielt danach, bekam aber nur von Klaus-Martin Pfleiderer konkretere Aussagen: Die Bäckerei Maurer würde ein Bäckerei-Café mit einem neuen Konzept aufmachen in dem Gebäude. Im Hauptgeschäft auf 1200 Quadratmetern Ladenfläche ist Pfleiderer im Gespräch mit einem großen Filialisten, den er als Frequenzbringer bezeichnet, von dem er aber keinen Namen nannte. Ganz konkret fragte Weber noch nach einer Brauereiwirtschaft. „Wir haben Brauereien angefragt“, meinte Pfleiderer, „aber wir haben noch keine Antworten bekommen. Es sind noch Flächen frei.“

Die anderen Investoren planen mehrere kleine Ladenflächen mit je 300, 200 oder 100 Quadratmetern und nannten noch keine konkreten Firmen. Außer einem: Joachim Ebner von Ebner-Bürkle möchte den vorhandenen Imbiss vom Kronenplatz (den im Beton-Häusle) im künftigen Gebäude wieder unterbringen. Er habe schon mit den Kioskbetreibern gesprochen: „Sie möchten gerne am Ort bleiben.“