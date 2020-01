Winnenden Italienischer Supermarkt mitten im Wohngebiet

Jeden Donnerstag kommt Ware aus Italien

Am Ladeneingang hängt eine Zeichnung einer typischen italienischen Landschaft. „Wir freuen uns auf ein Stück Italien. Viel Glück, Tanti auguri, die Anwohner“ steht darauf geschrieben. In Hharras Laden gibt es von Pane (Brot) über Leche (Milch) bis hin zu Farina (Mehl) und Sale marino (Meersalz) nahezu alles, was das Herz begehrt. Auch italienisches Birra (Bier) bietet Hharra an. „Jeden Donnerstag kommt die Spedition und liefert Waren aus Italien an“, erzählt der 43-Jährige, während er die Garnelen einer Kundin über den Barcodescanner an der Kasse zieht.

Auch das Obst und Gemüse im „Primo Prezzo“ stammt aus Italien. Der Großteil davon sei unbehandelt. Ob es seine Waren bei Aldi, Edeka oder Lidl nicht zu kaufen gibt? „Da bin ich ehrlich gesagt überfragt“, sagt Hharra. „Ich denke eher nicht. In einer italienischen Aktionswoche aber wahrscheinlich schon.“