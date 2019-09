Winnenden Kärcher-Chef Hartmut Jenner setzt auf Akku-Technik

Die neue Akku-Plattform hat zahlreiche Alleinstellungsmerkmale, betont Hartmut Jenner. „Wir bringen nichts auf den Markt ohne Innovationen.“ Da ist zum Beispiel die Echtzeitanzeige auf den Akkus. Im Betrieb zeigen sie die Restlaufzeit in Minuten an, in der Ruhestellung den Ladestand der Batterie in Prozent.

Die Akkus sind wasserdicht, staubgeschützt. Wenn ein Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, sorgt ein sogenannter automatischer Lademodus für eine lange Lebensdauer der Akkuzellen.

Zu den neuen Geräten für den Haushalt gehört ein Mitteldruckreiniger etwa für Fahrräder, bei dem man das Wasser aus einer Regentonne oder einem Bach ansaugen kann. Es gibt einen Sauger für Autos, eine neue Heckenschere, Freischneider, eine Kettensäge, einen Astschneider auch für dickere Äste, Rasenmäher oder Laubbläser.

Im Profi-Bereich bietet Kärcher den ersten gewerblichen Hochdruckreiniger mit Akku. Einen Rucksacksauger für Flugzeuge, Busse oder Bahnen, Motorsägen oder einen Rasenmäher für eine Fläche von 1850 Quadratmetern.

Spitze Frage auf der Pressekonferenz: „Stihl bietet die gleichen Geräten an. Wer wird von Ihnen beiden am Ende übrig bleiben?“ Gelassene Antwort von Jenner: „Unsere Produkte richten sich gegen niemanden. Gartengeräte gehören schon seit Jahren dazu.“

Die Welt ist unruhig geworden – Kärcher investiert weiter

Die neuen Geräte kommen aus Werken in vielen verschiedenen Ländern. Auch Deutschland ist dabei: Die Akku-Hochdruckreiniger werden im Werk Bühlertal (Landkreis Schwäbisch Hall) hergestellt.

„Die Welt ist unruhig geworden“, sagt Hartmut Jenner. Dennoch wird Kärcher in den kommenden fünf Jahren 500 Millionen Euro investieren in Robotertechnik, in Plattformen und in seine Werke. „Wir investieren dann, wenn es die andern nicht tun.“

Davon profitieren auch die Mitarbeiter. Mit mehr als 13 200 Personen hat Kärcher einen neuen Höchststand erreicht.