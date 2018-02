Winnenden Kärcher-Umsatz bei 2,5 Milliarden Euro

Winnenden. Kärcher hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 2,5 Milliarden Euro beim Umsatz geknackt. Das ist ein Plus von 7,5 Prozent, berichtet Unternehmens-Chef Hartmut Jenner (52) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind doppelt so schnell gewachsen wie der Weltmarkt für Reinigungstechnik.“

Jenner berichtet von „einem erstaunlich breiten Wachstum“ in fast allen Ländern, in denen der Winnender Weltmarktführer für Reinigungstechnik aktiv ist. Besonders positiv sei die Entwicklung in Deutschland, Frankreich, Japan, Polen und in Südamerika gewesen.

Seit 2009 ist das Wachstum ungebrochen

Seit dem Jahr 2009 ist das Wachstum ungebrochen, nicht nur bei Kärcher, sondern auch in der gesamten deutschen Wirtschaft. Was ist der Grund für diesen Erfolg? Drei Gründe führt Hartmut Jenner an: Erstens habe die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken die Wirtschaft angekurbelt. Zweitens werde Asien immer wichtiger. So habe das Wachstum in China die Ausfälle etwa in Russland mehr als ausgeglichen. Drittens bringen neue Technologien und die Digitalisierung einen neuen Schwung für die Wirtschaft.

Auch Kärcher setzt auf das Thema Digitalisierung. Das Unternehmen hat jüngst eine Firmen-Tochter mit dem Namen „Zoi“ gegründet, die das Thema bearbeiten soll. Derzeit gibt es bereits 50 Mitarbeiter an den Standorten in Stuttgart und Berlin. „Zoi“ soll weiter wachsen, noch größer werden und auch für andere Firmen tätig werden.

Der neue Trend: Reinigung wird digital

Doch wie funktioniert Digitalisierung in der Reinigungstechnik? Ein Trend, den Hartmut Jenner sieht, heißt: Reinigung nach Bedarf oder neudeutsch „Cleaning on Demand“. Bisher arbeiten die Reinigungskräfte nach festen Zeitplänen. So werden etwa Flughafentoiletten in bestimmten Intervallen gereinigt, egal ob viele Fluggäste kommen oder nicht. Reinigung nach Bedarf orientiert sich an der Zahl der Passagiere. So wird dann mehr gereinigt, wenn viele Flieger ankommen, und weniger gereinigt, wenn kein Flugzeug abhebt.

Den Reinigungsbedarf kann man mit einfachen Messgrößen ermitteln. Regnet oder schneit es draußen? Ist der Parkplatz der Firma nur zu 30 Prozent gefüllt? Und braucht das Büro tatsächlich die volle tägliche Reinigungsleistung, wenn der Mitarbeiter zwei Wochen in Urlaub ist? „Kärcher Manage“ heißt eine weitere Firmenlösung aus Winnenden. Das Prinzip funktioniert so: Eine Reinigungskraft macht eine leichte Vorreinigung und vermerkt dann über einen Scanner, ob weitere Arbeit notwendig ist. Eine zweite Kraft mit mehr Ausrüstung kann dann vor den Bürotüren einen Barcode auslesen und weiß dann, ob und was noch zu tun ist. „So können wir die Produktivität um 20 Prozent steigern“, sagt Hartmut Jenner.

Verkaufsschlager für Privatkunden: Hartbodenreiniger FC5

Auch in der analogen Welt feiert Kärcher Erfolge. Der Verkaufsschlager für Privatkunden war der neue Hartbodenreiniger FC5. Mit dem Gerät kann man zu Hause zugleich wischen und saugen. Die Wischwalze reinigt das Gerät automatisch. „Wir haben von dem Hartbodenreiniger mehrere 100 000 Stück verkauft“, freut sich der Kärcher-Chef.

Mehr als 100 neue Produkte gab es im vergangenen Jahr. Dazu gehören die sogenannten „Tact-Sauger“, die für die Entfernung von Feinstäuben, die etwa beim Fräsen entstehen, genutzt werden. Bisher musste der Filter immer wieder von Hand abgeklopft werden, damit die Arbeit weitergehen kann. Jetzt hat Kärcher eine neue Technik entwickelt, die den Saugstrom der Luft umkehrt und so den Filter automatisch reinigt. „Innovation bleibt für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor“, sagt Jenner.

Auch die Zahl der Mitarbeiter weltweit ist erstmals über die Marke von 12 000 Personen gestiegen. Genau sind es 12 304, ein Plus von 450 Mitarbeitern. „Wir haben in zehn Jahren unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt“, freut sich Jenner.