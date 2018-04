Winnenden Kärcher-Wahl: Kein klarer Gewinner

Winnenden. Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Betriebsrat von Kärcher in Winnenden sind fast so unübersichtlich wie im Bundestag. Gleich fünf verschiedene Listen sind nach der 2018er-Wahl in dem Arbeitnehmergremium vertreten. Die von der IG Metall unterstützte Gruppe errang einen Wahlsieg, der bei näherem Hinsehen womöglich gar keiner ist.