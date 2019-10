Winnenden Kärchers neues Chemie-Labor

Und immer vergleichen sie ihre Reinigungsmitteln mit vorherigen Mischungen und mit dem, was sich sonst noch auf dem Markt befindet. Ihre Analytik nimmt viele Gemische auseinander, Gas-Chromatografen und Infrarotspektrometer bestimmen die Stoffe. Es sind moderne und hochkomplizierte Geräte, die ein Gemisch in zehn Einzelteile zerlegen, die sie in zehn oder mehr Reagenzgläser verteilen. Auf einem Display zeigt der Chromatograf an, welche Stoffe er erkannt hat. Die Unerkannten schickt Ritscher in den Infrarotspektrometer, und der kriegt die meisten Stoffe raus.

Rezept für Fensterreiniger: Auf zwei Stellen hinterm Komma definiert

Am Ende einer Labor-Entwicklung steht eine genaue Rezeptur, die zum Beispiel beim Fensterreiniger zum größten Teil aus Wasser besteht, aber das genaue Rezept bleibt so geheim wie die Rezeptur vom Jägermeister. Auf zwei Stellen hinterm Komma sind die Anteile der Stoffe definiert. Wer einen Liter Reinigungsflüssigkeit herstellt, muss mit der Pipette tröpflesweise die letzten Anteile einträufeln. „Wenn Sie hiervon zu viel reinschütten, gibt’s Schlieren“, sagt Ritscher gleich voraus.

Ist das Rezept eingehalten, muss der Reiniger gut sein. Ein Labortest: Drei Lappen streichen mit gleichem Druck und gleichem Tempo über eine Glasscheibe: Ein Fensterreiniger von irgendwo, einer nach Kärcher-Rezept, ein Oberflächenreiniger. Ergebnis: Streifenfrei arbeitet nur der von Kärcher. Aber das reicht nicht. Alle Reiniger werden in der echten Anwendung getestet in einem Raum mit vielen verschiedenen Böden und Flächen, die absichtlich gründlich verschmutzt, und mit echten Kärchergeräten gereinigt werden. Beysa Gügercin leitet diesen Bereich. Wenn hier optimale Ergebnisse erzielt werden, passen Gerät und Chemie zusammen und können auf den Markt.