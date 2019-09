Winnenden Kinderboom: Die Stadt braucht neue Kindergärten

„Wir haben unwahrscheinlich dringenden Bedarf“, meinte CDU-Stadtrat Thomas Traub in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Thema waren die Kinderzahlen und der Bedarf an Plätzen für Kindergartenkinder (Drei- bis Sechsjährige) und für Kleinkinder (unter Dreijährige). Beide Bedarfe steigen, nach allem, was Thomas Pfeifer, der Leiter des städtischen Familienamts, an Zahlen zusammengetragen und hochgerechnet hat. „Wir kommen mit den Kinderzahlen in der Region an, wo wir Anfang 2000 schon einmal waren. Aber: Damals hatten wir noch keine Kleinkinderbetreuung.“

Pfeifer zeigte ein Diagramm der Kinderzahlen, zeigte, dass er bis 2026 mit insgesamt 650 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren rechnet, und das wären ungefähr so viele wie im Jahr 2000 auch schon mal. Damals reichten die vorhandenen Kindergärten. Heute reichen sie überhaupt nicht, weil inzwischen manche Kindergartengruppe umgewandelt wurde in eine Gruppe für unter Dreijährige. Diese Altersgruppe kommt zu den früheren Kindergartenkindern hinzu. Und der Anteil der Eltern, die ihr Kind in die frühkindliche Betreuung schicken, wächst und wächst.

In Prognose Kinder eingerechnet, die noch gar nicht auf der Welt sind

In der Kernstadt behilft sich die Stadt, indem sie den Jugendhauskindergarten von der evangelischen Kirche gemietet hat.