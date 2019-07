Winnenden Kritik an geplanten Mehrfamilienhäuser im Schelmenholz

Befürchtung, dass Freiluftschneise „zugekleistert“ wird

Die geplanten Gebäudehöhen - ein Bürger sprach von „Beinahe-Hochhäusern“, ein anderer befürchtet „Häuserschluchten ohne Rücksicht auf Natur und Bestand“ - waren das nächste Thema der Diskussion. Ein Bürger befürchtet, dass die Freiluftschneise „zugekleistert“ wird. Eine Anwohnerin warnte vor der entstehenden Beschattung: „Wir bekommen dann nur noch aus östlicher Richtung etwas Sonne, wenn dort jetzt die hohen Häuser hinkommen, verschlucken sie alles.“ Ein Anwohner, der seit 40 Jahren im Schelmenholz wohnt, meinte zu Gebäudehöhen von über 20 Metern: „Das erschlägt einen.“ Von Holzwarth wollte er wissen, ob die zementiert seien oder noch geändert werden können.

OB verweist darauf, dass Bauen in die Höhe Flächen schont

Der OB, der in seiner Einleitung von „Hochgebäuden“ gesprochen hatte, verwies auf das vergangene Woche eröffnete Bebauungsplanverfahren. Bislang gebe es einen „diskussions- und unterstützungswürdigen Entwurf“, der dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt wird. „Da ist vielleicht noch etwas offen“, so Holzwarth. In die Höhe zu bauen sei die wirtschaftlichste Lösung. Grundstückspreise und Flächenfraß fielen so geringer aus. „Würde man die Anzahl der Wohnungen auf der Fläche planen, käme der Einwand, ob denn so viel Grün verschwinden muss“, gab Michael Rieger von der Baugenossenschaft Winnenden zu bedenken. Die Verhältnismäßigkeit von Grundstück und Wohnfläche müsse gegeben sein, auch hinsichtlich des sozialen Mietwohnungsbaus. „Es geht nicht nur um Gewinnmaximierung, sondern auch um die Einigung in der Frage, welchen Wohnraum man schaffen will.“