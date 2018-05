Winnenden Kronenplatz-Entwurf: „Klare Linien, ruhig und markant“

Die bodentiefen Fenster sind auffälligstes Merkmal am Entwurf des Stuttgarter Architekten. „Sie ergeben ein Raster, das die frühere Fenster-Symmetrie alter Häuser aufhebt. Und in diesem Raster gibt es offene, halboffene und geschlossene Elemente mit unterschiedlichen Breiten, die jeweils auf die Nutzung reagieren.“ Wo gewünscht, befindet sich eine Wand, vielleicht auch eine Ausfachung mit Metall oder Ziegelstein, oder etwas Transparentes. Für die oben gelegenen Wohnungen bildet das Raster bloß noch die Begrenzung der Loggien oder Balkone, denn die Wohngeschosse sind deutlich schmaler als die Handels- und Dienstleistungsetagen, sind nach hinten versetzt.

Kronenplatz liegt auf Höhe des Schulhofs und ist dreieckig

„Wir finden rings um den Kronenplatz sehr unterschiedliche Baustile wieder und wollten hier etwas Ruhiges, gleichwohl Markantes, mit eigenem Gesicht einfügen“, so Mirko Schwarz von SRE. „Unser Hauptgedanke ist: Was kann man in 100 Jahren noch sehen?“ David Kiffer, der viel Erfahrung mit der nachträglichen Neubebauung innerstädtischer Quartiere hat, ist vor allem daran gelegen, mit klaren Gebäudekanten die Straßen einzufassen. „Für den Fußgänger soll der so entstehende Raum der Dreh- und Angelpunkt zwischen Bahnhof und Innenstadt sein.

Den Zugang dazu schafft er mit einem 24 Meter hohen, sieben Stockwerke hohen Haus an der Ringstraße (so wie alle anderen Wettbewerber auch) und mit einem fünfstöckigen separaten „Punkthaus“, dem Bau C, neben der Kastenschule. Dieser Würfel sorgt dafür, dass an seiner Rückseite und zusammen mit dem Fußgängerweg von der Kornbeckstraße her ein dreieckiger neuer Kronenplatz entsteht. Er ist, genau wie der Hof der Grundschule, von der Bahnhofstraße abgeschirmt. Hier wäre Platz für Begrünung und Außengastronomie. Am Ende des Platzes befindet sich ein Durchgang, der direkt auf Denn’s Biomarkt zuführt. „Mit dieser Querverbindung wollen wir Synergien mit dem bestehenden Handel nutzen.“, so Schwarz.

Die komplette Trennung der Baukörper an der Alfred-Kärcher-Straße sorgt absichtlich für nicht zu große Handelsflächen. Mit 600 Quadratmetern auf der Seite Richtung Elektro-Heymann sowie 300 im Gebäude an der Ringstraße wollen die Planer etwas „Nachhaltiges und Solides“ schaffen. „Wir wollen hier nicht den zu großen Handel ermöglichen, der erst die anderen Geschäfte abschottet und, wenn er sein Geschäft gemacht hat, nach zehn Jahren rausgeht – aber niemand anderes könnte seine große Fläche übernehmen.“

Keine dritte Tiefgarage

Noch mal zurück zu Bau C. Darin soll sich nach den Planungen Kiffers auch die Tiefgaragen-Ausfahrt befinden. Und zwar, anders als bei Krastyo Gitsovs Entwurf für Ebner-Bürkle, nur die Ausfahrt. „Die Einfahrt legen wir an die Alfred-Kärcher-Straße“, erläutert Mirko Schwarz und zeigt auf die dem Elektro-Markt Heymann nächstliegende Gebäudeecke. Freilich müsse, falls SRE den Zuschlag erhält, alles im Detail noch mit der Stadt abgestimmt werden, aber die Idee hinter der Zweiteilung ist Entflechtung: „Wir würden den Verkehr von und zu den rund 110 Stellplätzen auf die beiden doch relativ schmalen Straßen verteilen“, sagt Mirko Schwarz. Die 40 provisorischen Parkplätze werden zurzeit auch aus zwei Richtungen angefahren.

SRE zieht den Bau einer dritten Tiefgarage, anders als die Mitbewerber, gar nicht in Erwägung. „Das ist vom Untergrund her nicht erstrebenswert, auch weil dort Altlasten liegen“, so Schwarz. Der Untertunnelungsidee einiger Bürger für den Straßenverkehr kann der Projektentwickler ebenfalls nichts abgewinnen. „Ich habe gehört, dass der Oberbürgermeister den Bürgern am 24. April sagte, dass dies bereits untersucht und vom Gemeinderat abgelehnt wurde.“ Für wesentlich praktikabler halten Schwarz und Kiffer den Rückbau der ehemaligen B 14, wonach in der zentralen Zone langsam gefahren werden muss. Die Planung dafür ist noch nicht beschlossen.