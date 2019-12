Winnenden „Leichentourismus“: Pathologie im Klinikum ist zu klein

Klinghoffer regte in ihrem Etatantrag weiterhin an, für die Pathologie einen Hubwagen mit Kippvorrichtung anzuschaffen, damit das Klinikpersonal auch adipöse Verstorbene ohne großen körperlichen Aufwand in die Kühleinheit umlagern könnte. „Dies ist im Rahmen des Arbeitsschutzes geboten und reduziert den Personalaufwand des Klinikums.“

Für Landrat Richard Sigel ist die Pathologie kein Thema, das sich für eine öffentliche Auseinandersetzung eignet. Dem schloss sich eine große Mehrheit der Kreisräte im Ausschuss an. Es meldete sich keiner zu Wort. Der Antrag 5.3.16 wurde bei nur drei Ja-Stimmen abgeschmettert. In den Unterlagen für den Kreistag wies das Landratsamt darauf hin, dass sich auch der Aufsichtsrat mit dem Antrag beschäftigt habe.

Nicht jeder darf die Kühlkammern betreten

Die Rems-Murr-Kliniken betonen, dass auch kein Verstoß gegen den Datenschutz vorliege. Der Zugang zur Prosektur und den Kühlkammern sei nur befugten Personen nach Anmeldung an der Information und Vorlage aller notwendigen Dokumente möglich. „Eine Verbringung von Verstorbenen außerhalb des Klinikums erfolgt nach formalrechtlich, ethisch und hygienisch einwandfreien Bedingungen.“ Das von den Hinterbliebenen beauftragte Bestattungsunternehmen hole den Verstorbenen bei externer Unterbringung bei der kooperierenden Bestattungsfirma in Winnenden ab, was auch kurzfristig möglich sei. Fazit: „Der Prozess der Verlegung von Verstorbenen in Hochbelegungszeiten in eine externe Prosektur konnte erfolgreich etabliert werden.“

Der Antrag 5.3.16 war einer von rund drei Dutzend, die der Ausschuss am Montag behandelte. Die Voraussetzungen für eine großzügige Behandlung waren recht gut. Schließlich ist die finanzielle Lage des Rems-Murr-Kreises hervorragend, wie der Jahresabschluss 2018 mit einem Überschuss von rund 25 Millionen Euro zeigte. Zu gut, aus Sicht der Bürger- und Oberbürgermeister im Kreistag. Denn bei den seit Jahren recht üppigen Überschüssen in zweistelliger Millionenhöhe handelt es sich letztlich um das Geld der Städte und Gemeinden, das über eine zu hoch kalkulierte Kreisumlage dem Kreis zugeflossen sei. Der Murrhardter Bürgermeister Armin Mößner (CDU) sprach von einer „Überfinanzierung“. Eine Mehrheit im Ausschuss statuierte bei der Abstimmung über den Jahresabschluss 2018 ein Exempel und durchkreuzte den Plan der Verwaltung, einen Großteil des Überschusses in das sogenannte Basiskapital umzubuchen – und damit aus der Reichweite des Kreistages zu bringen. Die letzte Entscheidung obliegt aber dem Kreistag.

Wie hoch wird die Kreisumlage im Jahr 2020 ausfallen?

Offen ist weiterhin die Frage, wie hoch die Kreisumlage 2020 ausfällt (2019: 34,0 Prozent) . Noch seien ein paar Punkte mit dem Land nicht geklärt, sagte Landrat Sigel mit Blick auf die Kreistagssitzung am kommenden Montag, bei der der Etat 2020 beschlossen wird. Es geht um Gelder für Flüchtlinge und das Bundesteilhabe-Gesetz .

CDU und Freie Wähler haben eine Senkung des Umlagesatzes über die 32,3 Prozent im Auge, den Richard Sigel und sein Finanzdezernent Schäfer vorschlagen. Die beiden Fraktionen liebäugeln eher mit 32,0 Prozent, auf dass dann die Haushaltsüberschüsse in Zukunft bescheidener ausfallen mögen.