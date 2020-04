Winnenden/Leutenbach Corona-Krise: Wie kommen die Finanzhilfen an?

Beantragt hat Jens Markel auch die Soforthilfe, das vom Staat geschenkte Geld. „Das hat super funktioniert über die Telefonnummer der Industrie- und Handelskammer. Aber nun warte ich auf die Zusage-Mail von der L-Bank und ihre Überweisung.“ Drei Monate soll der Zuschuss, für ihn kommen maximal 15 000 Euro infrage, dem Selbstständigen weiterhelfen. Und dann? Nimmt der „Lamm“-Wirt einen Liquiditätskredit auf? „Nein, das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich werde nach der Krise keine zwei Steaks verkaufen, wo ich vor der Krise ein Steak verkauft habe. Aber den Zins und die Tilgung muss ich ja irgendwann bezahlen.“

Ähnlich ist es für Wirte, die ihre Pacht schuldig bleiben. Sie können nicht ohne weiteres gekündigt werden, aber sie müssen die Pacht irgendwann nachzahlen. „Diese Krise ist der Tod für die kleine Gastronomie“, befürchtet Jens Markel.

Touristikbranche: Marianne Römer von Römer-Reisen in Winnenden

„Es ist verheerend“, sagt die Chefin des Reisebüros an der Wagnerstraße. „Einzelne Kunden buchen auf Herbst um. Kein Kunde bucht neu. Dafür erreichen uns viele Stornierungen.“ Für April musste sie selbst sämtliche geplanten Reisen absagen. „Für den Mai ist ja noch keine Entscheidung gefallen.“ Sie spürt derzeit aber schon, dass ihre älteren Kunden von einer Panik erfasst sind, die sie auch durch Medienberichte geschürt sieht. „Viele wollen das ganze Jahr nicht mehr nach Frankreich oder Italien, was bisher unser beliebtestes Reiseland war.“ Sie hofft, dass die treuen Stammgäste wenigstens noch für Sommer und Herbst buchen.

Und wenn nicht? Wie steht die Firma zur Kurzarbeit und zu den Krediten? „Zunächst haben wir Soforthilfe beantragt. Unsere Fahrer, wir bedienen ja auch den Linienverkehr, der vom VVS eingeschränkt worden ist, haben Urlaub genommen. Und weil es noch länger gehen könnte, haben wir Kurzarbeit beantragt“, sagt Marianne Römer. „Die Kredite hingegen sind eine zweischneidige Sache. Auch wenn der Zinssatz nur 0,5 oder 1 Prozent beträgt – man muss das Geld irgendwann zurückzahlen. Aber die Umsatzausfälle kann man nicht nachholen.“

Überdies wollen die Banken Sicherheiten sehen, auch wenn das Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) „etwas großzügiger ausfällt, weil der Staat zu 90 Prozent haftet“. Gerade für Römer-Reisen ist noch mehr geliehenes Geld aber nicht die Lösung: „Für alle unsere Busse haben wir Kredite am Laufen, die Raten sind eh schon hoch.“ Dann käme ein neuer Schuldendienst noch obendrauf.

Die Reisebüro-Chefin sieht durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auch Gefahren für die Gesundheit der Betroffenen, befürchtet, dass ihnen Depression, Herzinfarkt und Schlimmeres drohen.

Messebau: Willi Kopp aus Leutenbach

Im März sprach Willi Kopp gegenüber unserer Zeitung noch von Überstunden- und Urlaubsabbau und hoffte auf Messen im Juni und Juli, die er beliefern könnte. Doch sie wurden noch im März abgesagt, und schon im April meldete Kopp vollständig Kurzarbeit an, alle Mitarbeiter bleiben zu Hause. Er als Chef arbeitet sich von Antrag zu Antrag, redet mit der Bank, fährt seine Fixkosten so weit runter wie möglich und liefert hier und da mal einen Spuckschutz aus. Die Bewilligung der Anträge dauert ihm zu lang und er regt sich auf, „dass es in Fernsehen und Radio immer so rüberkommt, als ob die ganzen Hilfsgelder geschenkt oder zinslos sind.“ Geschenkt ist die Soforthilfe, doch Kopp wartet noch auf die Auszahlung von „bis zu 30 000 Euro“, wie viel es genau sein wird, weiß er nicht. Ob er die Löhne vorstrecken muss, weiß er auch nicht. „Nach drei Wochen Warten hatte ich von der Agentur für Arbeit erst mal die Bearbeitungsnummer für die Kurzarbeit.“

Auch bei den Bankterminen für den Kredit, der ihn bis Jahresende über Wasser halten soll, falls auch die Herbstmessen abgesagt werden, ging ihm schon mehrfach der Hut hoch. Willi Kopp musste einen Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 vorlegen, um zu beweisen, dass er das Darlehen ab Sommer 2021 zurückzahlen kann. Vier Jahre hat er dafür Zeit. „Der Staat bringt viel Geld auf, aber wer nicht kreditwürdig ist, kriegt von vorneherein nichts.“

Anfangs hieß es noch, je nach Rating seiner Firma liege der Zinssatz bei einem bis fünf Prozent. Das hat ihn mega aufgeregt. Kopp weiß nun aber: „Die KfW hat den Zinssatz auf 1,5 Prozent gedeckelt. Jetzt jammert der Banker, dass er viel Geschäft mit der Prüfung hat und am Kredit nichts verdient.“ Willi Kopp hätte es am besten gefunden, wenn die Darlehen zinslos über einen langen Zeitraum gewährt würden, zum Beispiel zehn Jahre.

Beratung zu Hilfen

Beratung zum Soforthilfeprogramm des Landes für die ersten drei Monate der Corona-Krise erhalten alle, auch wenn sie nicht bei der IHK Mitglied sind. IHK Rems-Murr, Tel. 0 71 51/95 96 90, www.stuttgart.ihk.de

Kurzarbeit – bereits für Betriebe, in denen mindestens zehn Prozent der Mitarbeiter von Arbeitsausfall betroffen sind. Kontakt: Agentur für Arbeit, www.arbeitsagentur.de

Aktuelle Programme von Land und Bund: Wirtschaftsministerien, www.wm.baden-wuerttemberg.de; www.bmwi.de