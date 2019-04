Winnenden/Leutenbach.

Die linke Fahrspur des Leutenbachtunnels, Fahrtrichtung Backnang, bleibt am Dienstag und Mittwoch nach Ostern zeitweise gesperrt. Auch in Fahrtrichtung Stuttgart ist etwa 50 Meter vor dem Tunnel die linke Fahrspur gesperrt. Im Tunnel selbst stehen beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Stuttgart zur Verfügung. Dies teilt das Landratsamt mit. Grund für die Sperrung ist, dass die Umrüstung der Schutzplanken auf der B14 zwischen dem Leutenbachtunnel und Nellmersbach abgeschlossen wird. Im Tunnel gilt während der Rest-Bauarbeiten eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, ebenso im Bereich der Baustelle. Die Arbeiten werden laut Planung in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erledigt.