Winnenden/Leutenbach Neues Baugebiet könnte Stauproblem verschlimmern

„Bereits jetzt gibt es große Rückstaus und Schleichverkehr durch Leutenbach und Weiler zum Stein“, führt Bauamtsleiter Johannes Kocher am Mittwochabend im Gemeinderat in das Thema ein. „Durch Wohnungen und Gewerbe, die im Gebiet „Untere Schray“ entstehen sollen, ist mit höheren Verkehrsbelastungen zu rechnen. Wir als Gemeinde sehen es sehr kritisch, dass der Bauplan für das Gebiet ausgerechnet jetzt aufgestellt wird.“

Beim Regierungspräsidium in Stuttgart läuft derzeit eine Untersuchung zur Verkehrsbelastung an der B14-Ausfahrt Winnenden-West und den zwei Kreiseln im Anschluss, die sich gegenseitig auszubremsen zu scheinen. In Leutenbach hat man nun die Sorge, dass die neusten Planungen aus Winnenden nicht in das Gutachten miteinfließen.

Bürgermeister Kiesl ist „etwas beunruhigt“