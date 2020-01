Winnenden Lichterlohfest: Funkenflug in den Nachthimmel

Das Lichterlohfest der „Weltenbummler“ in Höfen bringt mit Fackelzug, Feuer, Party, Winterbar und Feuerzangenbowle alle Generationen zusammen. Eine Menschentraube beobachtet den Flammenberg, der mit jedem hineingeworfenen Christbaum ein neues Funkengestöber in die Höhe spuckt. Viele wärmen sich die Gesichter am Feuer, vor dem eine behagliche Stimmung aufkommt. Die Windstille sorgt für einen weit in den Nachthimmel hineintanzenden Funkenflug.

„Das ist eine Alternative zu Schnee, der bleibt sogar bei Plusgraden liegen“, scherzt jemand und wischt sich den „Niederschlag“ von der Winterjacke. Vom Feuer bleiben „Asche und ein paar Nägel der Paletten übrig“, sagt Organisator Carl-Werner Tiefenbach von den Weltenbummlern. Ein Palettengerüst stützt das Gewicht der Bäume, die Stück für Stück nachgelegt werden. „So brennt es kontrolliert und länger.“ Die meisten Experten an der Feuerstelle sind ehemalige Feuerwehrmitglieder. „Sie kennen sich aus“, sagt Tiefenbach. Aktive der Feuerwehr haben vom Parkplatzrand alles im Blick und sorgen für die Sicherheit.