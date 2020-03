Winnenden Lichtersymbolik am Abend

Im Hof empfing die Schulband die still Marschierenden mit dem Klavierstück „Ballade pour Adeline“ und „Wish you were here“ von Pink Floyd.

Jugendgemeinderätin Jana Heller beschrieb in ihrer Ansprache, wie an dem Tag vor elf Jahren „die Welt für ein paar Sekunden stehenblieb“, als Familien, Freunde und Bekannte der Opfer durch die Tat in Verzweiflung gestürzt wurden.