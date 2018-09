Winnenden Lidl reißt ab und baut neu

Diese Woche im Technischen Ausschuss des Gemeinderats lagen Lidls Pläne öffentlich auf dem Tisch. Zweistöckig wird das Gebäude. Im Obergeschoss sind Büro- und Sozialräume vorgesehen.

Tiefgarage ist in Planung

Sogar eine Tiefgarage ist geplant, obwohl Lidl an der Waiblinger Straße eine sehr große Parkfläche um seine Gebäude herum hat. Er wird den Discountmarkt künftig näher an die Straße rücken und zwischen Markt und Waiblinger Straße einen breiten Grünstreifen anlegen.

Lidls Pläne ergaben bei den Gemeinderäten überhaupt keine Diskussion. Die Firma und ihre Architekten hatten sich im Vorfeld mit der Stadtverwaltung abgestimmt und in nichtöffentlichen Sitzungen die Pläne beraten lassen. Dabei verlangten die Baurechtsfachleute der Stadt, dass Lidl bis ins Detail geht, dass er die geplanten Reklametafeln, ein Transparent und den Lidl-Schriftzug, genau darlegte. Größe und Technik wurden abgestimmt. Den Gemeinderäten lagen zur Abstimmung Zeichnungen der künftigen Werbetafeln vor.

Firma Lidl darf ausnahmsweise höher als zwölf Meter bauen

In einigen Details kommt die Stadt dem Lebensmittelhändler entgegen: Lidl darf 12,5 Meter hoch bauen, obwohl bislang an dieser Stelle nur 12 Meter erlaubt sind. Die Stadt will den Bebauungsplan in diesem Detail nachträglich ändern. Auch die Höhenlage der Werbetafeln wird genau festgelegt: In 1,80 Metern Höhe soll Lidls Logo hängen. Dafür wird der Bebauungsplan auch noch nachträglich geändert. Die Gemeinderäte sind mit diesen Ausnahmen einverstanden. Lidl kann so bauen, wie er sich zuvor mit der Stadt Winnenden abgestimmt hatte.

Während der Bauzeit stellt Lidl ein Verkaufszelt auf

Wann der Discounter mit dem Abriss beginnt, war diese Woche nicht mehr zu erfahren. Die Pressestelle von Lidl rückt nicht so schnell mit Antworten heraus. Nachdem die Stadt aber ohne jeden Zeitdruck das Baugenehmigungsverfahren bearbeitete, darf man vermuten, dass frühestens in einem halben Jahr das Bauen beginnt. Sicher ist jetzt schon: Während der Bauzeit verkauft Lidl seine Waren in einem Zelt, das er auf dem Parkplatz aufstellt.