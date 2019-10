Winnenden Lidl will im Frühjahr neuen Markt eröffnen

Lidl baut an dieser Stelle einen Markt der schicken, modernen Art, architektonisch gestaltet, an den Schauseiten mit einem grünen Band aus Wiese und Bäumen begrenzt. Schon bei der Vorstellung der Pläne in Technischen Ausschuss hatte sich der Gemeinderat über die Verschönerung des Stadtbilds an dieser Stelle gefreut. Auf die großen und knallbunten Lidl-Leuchtreklamen will die Firma allerdings nicht verzichten – und die Gemeinderäte verboten sie auch nicht, begrenzten nur ihr Ausmaß und regelten die Standhöhe an der Wand des Neubaus.

In den Obergeschossen keine Wohnungen, aber Büros

Nachdem unsere Zeitung berichtete, wie Discounter in Großstädten mit großer Wohnungsnot ihre Filialen mit Wohngeschossen überbauten, dachten manche Winnender, dies könnte auch an der Waiblinger Straße geschehen. Warum eigentlich nicht? Lidl selbst sagt: „Wir gehen individuell auf die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Orten ein. Hinsichtlich der Lage und des hohen Verkehrsaufkommens eignet sich der Standort Winnenden für eine Bebauung mit 1100 Quadratmetern Bürofläche.“ Damit deckt sich die Aussage von Lidl mit den Aussagen und Festlegungen der Winnender Stadtverwaltung.

Stadtentwickler Markus Schlecht erinnert daran, dass für einen Discounter mit Parkplatz viel Fläche versiegelt wird. Deshalb möchten er und die Gemeinderäte, dass diese Fläche auch genutzt wird und dass in die Höhe gebaut wird. Für den Markt wurden 12,5 Meter Höhe erlaubt. Für Wohnungen sei der Standort allerdings nicht geeignet. Auf zwei Seiten liegen stark befahrene Straßen und auf den zwei anderen Seiten liegt ein großer Parkplatz mit entsprechendem Lärm vom Türenschlagen, Bremsen und Motoranlassen. „Das ist nicht zu vergleichen mit einem geplanten Mischgebiet, in dem man innenliegende lärmabgewandte Seiten hat, wo man einen ruhigen Balkon haben kann“, sagt Schlecht. Der Lärmschutz für Wohnungen an dieser Stelle wäre sehr schwierig, Konflikte wären programmiert.