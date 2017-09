Winnenden Lkw überschlägt sich: Fahrer eingeschlossen

Der Lkw-Fahrer war in Richtung Burghardshof unterwegs, als er etwa auf Höhe der Deponie Eichholz erst nach rechts und dann nach links von der Straße abgekommen ist. Der Kipplader überschlug sich. Der 39-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Nachdem die Feuerwehr den Mann befreien konnte, brachten ihn Rettungkräfte in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der geladene Bauschutt verteilte sich teilweise auf der Fahrbahn, sodass die Straße bis 15.20 Uhr voll gesperrt werden musste. Der Schaden am Lkw beläuft sich nach Polizeiangaben vermutlich auf mehrere zehntausend Euro.