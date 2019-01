Winnenden lockert Werbetafel-Regeln Jeder Laden darf künftig Plakatständer aufstellen

Winnender. So wie in der Cannstatter Wilhelmstraße soll es in Winnenden nicht aussehen. Die Einkaufsstraße dort sei „heruntergekommen“, erzählte ein Geschäftsmann am Montag im Rathaus, als über Regeln für Werbung und Verkaufsständer in der Winnender Innenstadt diskutiert wurde. Timm Hettich von der Stadtverwaltung meinte: Genau um das zu verhindern, müssten Werbetafeln geregelt werden.