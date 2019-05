Winnenden Lösung für die Post in der Marktstraße gefunden

Winnenden.

Erfreuliche Nachricht für alle Gewohnheitsmenschen: Die Post bleibt, wo sie ist. Sie wird nur anders. Bis 22. Juli ist sie noch die alte Postbankfiliale, die auch Briefe und Pakete annimmt. Am 12. August wird dann Ute Richter eine Postagentur in den bisherigen Räumen eröffnen. Das heißt: Sie wird einen Laden einrichten für Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften und wird in Kombination damit den Paket- und Briefversand der Post und Postbankdienste mitübernehmen. Die neue Betreiberin hat Erfahrung mit Postagenturen. Sie betreibt bereits in Backnang und in Fellbach eine Agentur.