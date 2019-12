Winnenden „Marktgarten“ sagt an Silvester Ade

„Um 1.30 Uhr beginnt mein Arbeitstag"

Von Montag bis Samstag hat Thomas Friz täglich für eine frische Lieferung gesorgt. „Um 1.30 Uhr beginnt mein Arbeitstag auf dem Großmarkt, ich schaue nach der Ware für den Laden, so dass sie um 5.30 Uhr hier in Winnenden ist.“ Er arbeitet dann noch bis 11 Uhr auf dem Großmarkt, seine Frau kümmerte sich um Kinder und Haushalt und fängt drei- bis viermal die Woche um 8 Uhr in der Markthalle an. Noch.

Die edle Präsentation von Obst und Gemüse fällt im „Marktgarten“ besonders auf. Je eine Kiste ist fein säuberlich mit Kiwis, Granatäpfeln, Kakis, Zitronen gefüllt und um die halbrunde Kiste mit Bananen arrangiert. „Das ist unsere Obstsonne“, sagt Gaby Friz. Um die zentrale Verkaufsinsel herum, wo ein Mitarbeiter wiegt und kassiert, sind kleine Kisten, Obst- oder sogar mit Stoff ausgeschlagene Weidenkörbe platziert. Ein Schild weist darauf hin, dass die Papaya reif zum Verzehr ist, auf einem anderen steht die Bitte, dass man auf den Avocados nicht herumdrücken möge. Die vielen verschiedenen Apfelsorten sind mit Geschmacksrichtung, Empfehlung für Allergiker und Verwendung sorgfältig gekennzeichnet. Und bei den Mandarinen und Orangen stehen kleine Schälchen, aus denen man einen Schnitz probieren kann.

Aus seinem Zukunftsplan macht Thomas Friz noch ein Geheimnis

„Auch wenn man mittlerweile alles das ganze Jahr über bekommen kann – wir hatten immer auch Ware aus Berglen und dem Remstal da, oder Rosen aus Schwaikheim“, sagt Thomas Friz. „Die Kunden kaufen immer bewusster ein und achten auch auf Regionalität“, hat Gaby Friz beobachtet. Relativ neu im Sortiment waren Marmeladen und Honig aus Berglen. „Und zur Spargelzeit war das Highlight schlechthin die Spargelschälmaschine. Da sind die Kunden von ganz weit hergekommen, sogar aus Murrhardt“, weiß Gaby Friz über den Ruf dieses besonderen Service. Alles in allem ein Traum von einem kleinen Laden in einer kleinen Markthalle. Er endet für das Berglener Ehepaar am Dienstag, 31. Dezember. „Schweren Herzens“, sagt Gaby Friz, der das Ganze sehr viel Freude bereitet hat.

Zu den Gründen halten sie sich ziemlich bedeckt, geben einfach ihr Alter an: „Wir sind beide Ende 40. Ich will mir noch mal eine neue Herausforderung suchen“, sagt Thomas Friz, „das geht in zehn Jahren nicht mehr.“ Er hat schon etwas in Aussicht, was, verrät er aber noch nicht in der Zeitung. Seine Frau Gaby hätte ohne ihn mit einem neuen Inhaber weitermachen können, hat sich aber ebenfalls für einen Neustart entschieden. „Es soll auf jeden Fall wieder etwas im Verkauf sein“, sagt sie.