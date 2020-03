Winnenden Masernimpfpflicht: Wie reagieren Eltern?

Winnenden.

Noch ist die Vorschrift ganz neu: Kitas und Schulen dürfen keine Kinder aufnehmen, die nicht geimpft sind oder keinen Nachweis über Masernschutz vorlegen können. Ist das in Winnenden ein Problem? „Bei uns ist es noch ziemlich ruhig“, sagt Thomas Pfeifer, Amtsleiter für Jugend und Familien. „Alle neu aufgenommenen Kinder in den Kitas haben den Nachweis vorgelegt. Von Impfverweigerern ist mir nichts bekannt. Die Kinder, die schon länger in einer Kita angemeldet sind, haben aber auch noch Zeit. Vielleicht kommt da noch was“, meint er. Schwierig könnte es seiner Meinung nach werden, wenn ausländische Kinder einen Pass oder Nachweis in einer anderen Sprache mitbringen. „Hierzu stehen wir mit dem Gesundheitsamt in Kontakt.“