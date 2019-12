Winnenden Mathildenhof: Erst Stall, dann Besen, dann Wirtschaft

Eine Wirtschaft braucht Damen-, Herren- und Behinderten-WC

Demnächst wird sie alle Voraussetzungen dafür erfüllen, was gar nicht einfach ist. Der Unterschied zwischen Besen und Wirtschaft fängt bei den Toiletten an und geht mit dem Sozialraum weiter. Letzte Woche hat Kronmüller eine wichtige Hürde in Richtung Ausschankgenehmigung genommen: Sein Bauantrag für einen neuen Anbau mit Toiletten und Sozialraum ist vom Technischen Ausschuss des Gemeinderats befürwortet worden. Wenn die Fachbehörden einverstanden sind, bekommt der Besenwirt die Baugenehmigung und kann eine Remise am Bauernhaus abbauen und durch ein neues Funktionsgebäude ersetzen. „Wir brauchen Behinderten-, Herren- und Damen-WC und wir brauchen Sozialräume. Ohne die bekommen wir keine Gastronomie-Konzession“, sagt Wilfried Kronmüller.

Was Gästen gefällt, kommt nicht bei jedem Nachbarn gut an

Der Besen läuft gut und hält sich unter anderem auch deshalb, weil Arbeitskräfte aus der Familie mithelfen. Seine Partnerin Gaby Kronmüller und seine Töchter arbeiten mit, und es kommen Helferinnen hinzu. Im Besen improvisiert man mit Sozialräumen. In der regulären Wirtschaft ist der Sozialraum klar definiert. Und es gilt ganz eindeutig: Eine Bedienung darf nicht in ihren Alltagskleidern arbeiten. Umziehen muss sie sich für die Arbeit in der Wirtschaft. Vorgeschriebene Pausen muss sie einhalten. Wo soll sie das tun? Dafür ist der Sozialraum da, den Kronmüller baut, und dessen Bau der Technische Ausschuss des Gemeinderats billigt.

Gäste mögen es, wenn ein Wirt seine Wirtschaft vergrößert und wenn er länger offen hat. Bei Nachbarn kommt die Vergrößerung oft nicht so gut an. Den Gemeinderäten und dem Besenwirt Kronmüller ist bekannt, dass aus der Nachbarschaft auch der Wunsch kommt, der Besen möge nicht mehr größer werden. Stadtrat Martin Oßwald-Parlow fragte in der Sitzung genauer nach und meinte, die Stadtverwaltung müsse dem Besenwirt mitteilen, dass der Gemeinderat keine weitere Vergrößerung mehr wünscht. Diesen einen Umbau billigt er, aber dann sei das Grundstück ausgenutzt. Für Kronmüller ist es wichtig, dass er diese Genehmigung jetzt bekommt. Er möchte, wenn er die komplette Ausschankgenehmigung hat, diese gar nicht ganz ausnutzen. Im nächsten Jahr möchte er noch ungefähr so weiterarbeiten wie bisher. Im Jahr darauf würde er öfter im Jahr öffnen und insgesamt 20 Wochen lang ausschenken. Der Besen bleibt also aus Gästesicht ein Besen, weil er nicht das ganze Jahr offen hat. Aus juristischer Sicht ist er dann kein Besen mehr, weil er länger als 16 Wochen öffnet. Was ist die Wirtschaft dann wirklich? „Wir nennen es Besen“, sagt Kronmüller und freut sich, dass er dank der neuen Umstände flexibler ist und ein bisschen mehr öffnen kann.