Winnenden Mats – das erste Baby 2019 in Winnenden

Eigentlich hatten seine Eltern gedacht, sie hätten noch Zeit. Sara und Tim Tochtermann fuhren aus Korb über den Hanweiler Sattel zum Winnender Klinikum. Unterwegs hörten sie Böller und Raketen. Tim Tochtermann wundert sich amüsiert, an welchen Orten die Leute überall Raketen starten und Böller schmeißen. Selbst auf dem Hanweiler Sattel oben sahen die Eltern Feuerwerk.

Zeitig kamen sie in der Klinik an, und dann meldete sich das Kind doch einigermaßen früh. Im Kreißsaal fragte Sara Tochtermann noch, ob es die erste Geburt im neuen Jahr sei. Möglicherweise, hieß es. Dann ging alles sehr schnell, und Mats kam gesund und munter zur Welt. „Er hat’s recht eilig gehabt“, meinte die Hebamme, und so wurde er das erste Baby im Jahr 2019 in Winnenden.

Wenige Stunden nach der Geburt, am Vormittag um 11 Uhr, waren Mutter, Vater und Sohn so guter Dinge, als wäre das Kind schon mehrere Tage auf der Welt. Beide Eltern sind zufrieden mit dem Winnender Klinikum. Vor zweieinhalb Jahren kam ihr erstes Kind schon im Kreisklinikum zur Welt. Zwischendurch war sie noch einmal im Winnender Klinikum. „Es ist schön hier“, sagt die 29-jährige Sara Tochtermann, „wir sind richtig gut versorgt“.

Das Team der Entbindungsstation hatte in der Neujahrsnacht viel zu tun. Nach Mats kamen bis zum Mittag noch drei weitere Kinder zur Welt. Wie neulich berichtet, sind im Winnender Klinikum in diesem Jahr über 2000 Kinder von Eltern aus der Region geboren worden.