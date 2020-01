Winnenden.

Mit über 100 km/h ist ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 11.45 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs gewesen. 50 km/h sind dort erlaubt. Die Polizei war für eine Geschwindigkeitskontrolle vor Ort, wie ein Sprecher am Montag mitteilte, weshalb den Mann nun zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot erwarten.