Winnenden Motorradfahrer leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 18-Jährige mit seinem 17-jährigen Beifahrer gegen 18.15 Uhr in Richtung Schwaikheim unterwegs, als er bei der Einmündung Waiblinger Berg wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers abbremsen musste. Dies bemerkte der nachfolgende Pickup-Fahrer zu spät und fuhr dem Biker hinten auf. Dabei kamen der Motorradfahrer und sein Beifahrer zu Fall. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.