Winnenden Nach Mafia-Razzia: Wirt in Haft, Verein in Nöten

Schwaikheim/Winnenden. Mario L. sitzt wegen Mafia-Verdachts in Haft – und nun muss der TSV Schwaikheim ein großes Problem lösen: Mario L. hätte vom 1. März an die Vereinsgaststätte Wiesental betrieben, so war’s beschlossen. Nun stehen beim Vereinsvorstand die Telefone nicht mehr still. Was wird nun aus den Konfirmationen, die längst im Wiesental gebucht sind?