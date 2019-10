Winnenden Neubaugebiet in Höfen: Parkplatzproblem treibt Nachbarn um

Ob denn gewährleistet sei, dass die neuen Bewohner mit den Freibadgeräuschen leben könnten, will eine weitere Anwohnerin wissen. Die Planer bejahen. Beschwichtigt werden auch Befürchtungen, die vorgesehenen Gebäudehöhen raubten anderen Grundstücken Licht oder beeinträchtigten die Optik des bislang klar erkennbaren Ortseingang. Sie verweisen auf den Bebauungsplan, mit dem sich Stadtverwaltung und Gemeinderat zuvor beschäftigt haben. Er sieht 21 Reihen- und Doppelhäuser mit jeweils zwei Stockwerken plus Dach vor. Weitere 45 Wohnungen sollen in fünf Mehrfamilienhäusern entstehen, diese werden drei Stockwerke hoch sein, plus Dach.

Neubaugebiet nur mit Einfamilienhäusern geht nicht

„Wir müssen innerorts für kompaktes Wohnen sorgen und sind aufgefordert, so zu bauen, dass eine gewisse Anzahl von Einwohnern aufgenommen werden kann“, erklärt Baldauf die Entscheidung, das Wohngebiet nicht als reine Einfamilienhaus-Siedlung zu planen. Die Gebäudehöhen orientierten sich an der bestehenden Bebauung, zu der es einen Übergang „ohne Bruch“ geben soll. Ebenso sei an die „Betonung“ des Ortseingangs gedacht worden: So seinen keine nach hinten versetzten Gebäude geplant, sondern nur solche mit Nähe zur Straßenkante. Dies bewirke verringerte Geschwindigkeiten bei durchfahrenden Autos, versprach Baldauf. Der Verkehr werde zudem wie bisher durch am rechten Fahrbahnrand parkende Autos „abgebremst“ - an dieser Art Verkehrsberuhigung soll festgehalten werden.

Attraktiv gelegen, sei das Neubaugebiet auch per ÖPNV gut erschlossen, so der Planer weiter. Eine Bushaltestelle werde nach vorne in Richtung Kreisel verlegt. Zudem werde aktuell geprüft, ob die gesamte Winnender Straße in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden kann, informiert CDU-Stadtrat Richard Fischer. Verkehrs-, Lärm- und Umweltgutachten seien erstellt. Bliebe es bei der von Baldauf verkündeten Zeitschiene, könnte im dritten Quartal 2020 mit dem Bau und Verkauf von Häusern beziehungsweise Wohnungen begonnen werden.

Auch für die Ortsmitte gibt es Pläne, auch dort gab es Fragen und Infos.