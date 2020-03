Winnenden Neue Hausärztin zieht am Holzmarkt ein

Wegen Corona arbeiten zwei getrennte Teams in einer Praxis

Beide arbeiten gerade unter Corona-Bedingungen in der angestammten Praxis des Vaters. Patienten können nicht mehr einfach hineingehen in die Praxis und ins Wartezimmer sitzen. Sie sollten alle anrufen, einen Termin machen. Das Wartezimmer ist leer. Die Haustür der Arztpraxis öffnet nur, nachdem Patienten über Gegensprechanlage mit einer Arzthelferin gesprochen haben. Es sind gerade viel weniger Patienten in der Praxis als sonst. Wahrscheinlich kurieren viele lieber ihren Schnupfen selbst aus und betreten eine Arztpraxis nur, wenn es unbedingt sein muss. Routineuntersuchungen und Kontrolltermine werden gerne verschoben, wenn es möglich ist. In dieser Coronasituation ist es ein Riesenglück für die Ärzte, dass sie jetzt zu zweit sind, denn sie haben sich aufgeteilt in Team A und Team B. Niemals arbeiten die Teams zusammen, immer sind sie getrennt tätig für den Fall, dass einer aus einem Team vom Coronavirus infiziert wird oder im Verdacht steht, infiziert zu sein. In diesem Fall wäre das ganze betroffene Team 14 Tage unter Quarantäne, aber das andere Team könnte weiter arbeiten. Gut für Patienten und gut für die Praxis, die sich sowieso gerade umstellt auf die Arbeit mit zwei Ärzten.

In bestimmten Krankheitsfällen fragt der Vater die Tochter um Rat

Dabei zeigt sich der herzhafte Gestaltungswille der 37-jährigen Anke Schlüter. Sie hatte schon vor drei Jahren in der Praxis des Vaters zur Weiterbildung gearbeitet, war dann auf Honorarbasis in Kliniken tätig und entschloss sich dann für Winnenden: „Jetzt bin ich ganz in der Praxis und gestalte meine Arbeit selber.“ Geht das gut mit dem Vater in einer seit 34 Jahren eingeschliffenen Praxisarbeit? Die 37-Jährige hatte mit Widerständen gerechnet, sagt aber lächelnd: „Mein Vater hat viele Veränderungen zugelassen. Das hat mich fast irritiert.“ Horst Schlüter fragt heute seine Tochter um Rat, wenn er bestimmte Krankheitsfälle zu behandeln hat, und seine Tochter fragt ihn, weil er die Patienten schon lange kennt, nach den Vorgeschichten einer Krankheit.