Winnenden Neues Quartier auf dem Wöhrle-Areal

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth freut sich über das große Modell aus der Werkstatt von Michael Schluchter. „Ich bin ein verhinderter Modellbahner, ich kann mich nicht daran sattsehen.“ Die Firma lässt es aber zum Spielen machen: „Wir können damit Details darstellen und noch in der Entwurfsplanung, wenn nicht alles hundertprozentig fixiert ist, erkennen, wo es hakt.“ So haben die Planer darauf geachtet, dass die Wohnungen maximale Lichtausbeute und die Bewohner, nicht zuletzt die Anwohner im Gebiet Kesselrain, Ausblicke in beide Richtungen haben.

Neuer Aldi-Markt

Holzwarth hat aber noch einen anderen Grund zur Freude: Dass auf dem Wöhrle-Areal, der Erweiterungsfläche daneben (Wiese ohne Bäume) und der Pferdekoppel dahinter nun zwischen 2019 und 2021 acht Häuser entstehen, sei einer Vision des früheren Stadtentwicklers Daniel Güthler zu verdanken. Jener habe zusammen mit Holzwarth der Firma Seifen-Wöhrle vorgeschlagen, lieber im Gewerbegebiet Schmiede Hertmannsweiler neu zu bauen, damit der Ortsrand hier mit Wohnhäusern abgerundet werden kann. Seit vier Jahren plant Projektbau Pfleiderer, „und es ist allen Familienstämmen, den Wöhrles, den Wöhrle-Reiters und Hammers zu verdanken, dass sie die Planungen begleitet und unterstützt haben, auch als Anlieger“, so Holzwarth. Der Aldi-Markt sichert überdies die Nahversorgung, nicht nur am Ostrand der Kernstadt, sondern auch für Bewohner aus Höfen, Baach und Birkmannsweiler.

Tiefgaragen, Aufzüge, Glasfaserleitungen

Die Projektbau investiert 30 Millionen Euro und erwartet, bis der Verkauf startet, Reservierungen. Die Häuser bieten alle Wohnungsgrößen, von 41 Quadratmetern bis hin zu Fünfzimmerwohnungen, die einem Reihen- oder Doppelhaus entsprechen und meist den Gartenanteil dabei haben. Exklusives Highlight ist das Penthouse mit 190 Quadratmetern, dies freilich mit Dachgarten. Alle Häuser haben Aufzüge und Tiefgaragen. Auch oberirdische Parkplätze soll’s geben, und einen Quartiersplatz für die Kommunikation unter den Bewohnern. Apropos Kommunikation: Glasfaserleitungen werden gleich mitverlegt. Drei Häuser direkt hinter Aldi sollen 2019 fertig werden, die restlichen fünf im Jahr 2021.

Ein englischer Name

Projektbau Pfleiderer gab dem Quartier einen englischen Namen: „nature8“. Die acht steht für acht Häuser, der Begriff Natur und der Zusatz „das grüne Tor von Winnenden“ für die Lage. Ins Grüne blicken die künftigen Bewohner: Rechts beginnt das Landschaftsschutzgebiet mit Streuobstwiesen, geradeaus eröffnet sich die Buchenbach-Aue mit Äckern und Wiesen „Im Gebiet werden mehr Bäume gepflanzt als dort heute stehen“, verspricht Klaus-Martin Pfleiderer.