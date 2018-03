Winnenden Neun Jahre nach dem Amoklauf

Betroffene wie Gisela Mayer von der Winnender Stiftung gegen Gewalt an Schulen staunen und hoffen, weil Jugendliche in den USA sich aufbäumen gegen das Schulmassaker in Florida und gegen die Allgegenwart von Schusswaffen in Nordamerika.

Winnender Aufruf: Offener Brief von sechs Elternpaaren

Das erinnert an Winnenden 2009. Zehn Tage nach dem 11. März veröffentlichten sechs Elternpaare, die ein Kind beim Amoklauf von Winnenden verloren haben, einen Aufruf an die Bundesregierung: „Wir wollen, dass der Zugang junger Menschen zu Waffen eingeschränkt wird.“

Und weiter: „Der Gesetzgeber muss Verstöße gegen das geltende Waffenrecht stärker ahnden.“ Gegen Gewalt in den Medien und in Computerspielen wandten sich die Eltern der Ermordeten, und sie forderten: „Wir wollen, dass die Tat aufgeklärt und aufgearbeitet wird.“

Jener Offene Brief, den die Winnender Zeitung auf ihrer Titelseite vom 21. März 2009 abgedruckt hatte und der bundesweit veröffentlicht wurde, ist praktisch ein Pflichtenheft für Politiker, Justiz und Journalisten. Einiges aus diesem offenen Brief wurde gehört, manches sogar umgesetzt.

Es kam wirklich zum Prozess gegen den Vater des Täters, und es wurde haarklein aufgearbeitet, wie der Täter zu Waffe und Munition gelangen konnte. Das Aufbegehren der Eltern von Winnenden hatte Wirkung, auch wenn es eher nachdenklich, verantwortungsvoll und aggressionsfrei formuliert und ausgesprochen war.

Der Unterschied: Bei uns werden Betroffene gehört

„Wir wurden und werden gehört“, erinnert sich Gisela Mayer, deren Tochter beim Amoklauf 2009 getötet wurde, „die höchsten Vertreter des Staates, Bundespräsident und Bundeskanzlerin, kamen zu uns nach Winnenden. Die Landesregierung forderte uns auf, uns einzubringen, unsere Vorstellungen vorzutragen. Es ist anders bei uns in Deutschland – Gott sei Dank!“

Viel heftiger ist der Aufschrei der Jugendlichen von Parkland, ergreifend und unglaublich ist die Wut der 18-jährigen Emma Gonzales, deren traurig-trotzige Protestrede über Youtube durch die ganze Welt geht. Die USA sind eine andere Welt mit aus deutscher Sicht entsetzlichen Freiheiten für Waffennarren.

Dass ein solches Entsetzen über Waffen jetzt in Amerika aufkommt, dass es in Worte gefasst wird von einer Jugendlichen, dass viele Tausende von diesen Worten gepackt werden in Parkland und dass Millionen von Menschen diesen Aufschrei aus einem geschundenen Ort wahrnehmen und verstehen – das überrascht viele Deutsche, auch Gisela Mayer, und zugleich macht es Hoffnung.

Es ist ziemlich sicher, dass das Aufbegehren weitergeht in Florida. Emma Gonzales, die junge Frau mit dem Kurzhaarschnitt und der vollen, lauten Rednerstimme, hat zusammen mit Mitschülern zu einem Protestzug aufgerufen am 24. März in Washington. Ein „Marsch für unsere Leben“ soll es werden.

Wut in den USA: Warum rufen Jugendliche „B. S.“?

Man sollte sich mal überlegen, was das bedeutet: Junge Leute, Schüler, noch keine 20 Jahre alt, sehen sich gezwungen, für ihr Leben, für ihr Überleben und für ihre Sicherheit auf die Straße zu gehen. „Es treibt einem fast die Schamesröte ins Gesicht, wenn man daran denkt“, sagt Mayer, „was ist das für eine Gesellschaft?“

Warum reagieren Emma Gonzales und Tausende von Bürgern Parklands mit Wut und Aggression auf den Amoklauf? Warum rufen sie im Chor „B.S. B.S.“ Und meinen damit Bullshit? „Weil sie nicht gehört werden. Es ist in den USA nicht wie bei uns“, sagt Gisela Mayer.

Sie und die Winnender Stiftung gegen Gewalt an Schulen haben einen Brief an die Schüler von Parkland geschrieben, um Kontakt aufzunehmen. „Die Antwort wird erst in ein paar Monaten kommen. Es dauert lange, bis vieles wieder in geordnete Bahnen kommt. Aber sie werden bestimmt antworten“, sagt Gisela Mayer. In den ersten Wochen nach dem Amoklauf 2009 ging in Winnenden auch alles durcheinander.

Später kamen dann Kontakte zustande zu Städten, die von Amokläufen ähnlicher Dimension getroffen wurden. Auch Newtown in den USA, wo 2012 ein 20-Jähriger 20 Kinder einer Grundschule und acht Erwachsene tötete, bekam Post aus Winnenden und nahm nach einigen Monaten Kontakt auf.

Es geschieht etwas: Gewaltprävention, Waffenkontrollen

Die Winnender Stiftung gegen Gewalt an Schulen, gegründet von Eltern ermordeter Schüler, sammelt alle Information zu Amokläufen an Schulen, insbesondere Literatur zu Gewaltprävention, zur Ursachenforschung, zu Waffengesetzen und Kontrollen.

Nach dem 11. März 2009 war den Regierenden in Deutschland klar: Hier muss etwas passieren. „Und es ist auch eine Menge passiert“, sagt Gisela Mayer, „nicht so viel, wie wir gefordert haben. Aber: Viele Waffen wurden vernichtet. Die Kontrollen wurden schärfer. An Schulen hat sich viel verändert – mehr Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Beauftragte für Gewaltprävention – man achtet auf viele Dinge, die vorher nicht wahrgenommen wurden.“

Die Stiftung gegen Gewalt an Schulen pflegt ein Netzwerk für Schulleiter, die in Sorge sind. In Berlin läuft ein großes Forschungsprojekt über die Hintergründe von Amokläufen. Schon nach dem Amoklauf von Erfurt hat die Polizei ihre Taktik verändert und trainiert für Einsätze gegen Amokläufer.

„Es sind jetzt neun Jahre seit dem Amoklauf von Winnenden. Wir hatten seitdem keinen Amoklauf mehr mit Schusswaffen und mit dieser Zahl von Getöteten an einer Schule in Deutschland“, sagt Mayer. „Das ist nicht so, weil wir alle auf einmal gut geworden sind, sondern weil wir alle etwas tun in diesem Land.“

Die Stiftung gegen Gewalt trägt zur Verhinderung von Amokläufen bei durch ein Projekt für Gewaltprävention und durch ein Sportprojekt, das soziale Kompetenz fördert. Beteiligt ist sie an einem Projekt zum zehnten Jahrestag des Amoklaufs im nächsten Jahr: Es soll ein gedrucktes Buch erscheinen, in dem Jugendliche erzählen, welche Erfahrungen von Gewalt sie gemacht haben.

Lichtermeer: Organisiert vom Jugendgemeinderat

Winnender Jugendliche selbst, speziell der Jugendgemeinderat, wenden sich auf ihre Weise gegen die Gewalt, die Winnenden erfahren hat. Die „Lichterkette“ am Sonntagabend ist ein symbolstarkes Gedenkritual, es zeigt, dass die Toten vom 11. März 2009 nicht vergessen sind. Zum achten Mal organisiert der Jugendgemeinderat den Gang mit den Kerzen.

Hannah Söltzer (18) und Adrian Gerlach (17) haben sich dieses Jahr eng mit der Stiftung gegen Gewalt an Schulen abgestimmt, weil Solidarität nicht nur mit den Angehörigen der hiesigen Opfer, sondern aus aktuellem Anlass auch mit Hinterbliebenen in Florida demonstriert werden soll. Das Winnender Motto „Die Liebe bleibt“ ist daher um die von den Schülern in Parkland herausgegebene Forderung „Never again“ ergänzt, zu Deutsch „Nie wieder“.

„Ich verstehe den Zorn der Jugendlichen in den USA“, sagt Hannah Söltzer. „Obwohl es so viele, auch kleinere Vorfälle gegeben hat, werden sie von den Erwachsenen immer noch nicht ernst genommen. Diese wissen offenbar nicht, was für psychische Probleme eine solche Tat gerade bei jungen Leuten auslöst.“

Auch Adrian Gerlach findet die Proteste der amerikanischen Schüler beachtlich und hofft, dass ihr Druck auf die Politik Erfolg zeigt. Beide Jugendgemeinderäte waren zum Zeitpunkt der Winnender Tat in der dritten Klasse. „Ich habe nicht genau verstanden, was passiert ist, aber dass es mit uns und Winnenden zu tun hatte, schon“, erinnert sich Adrian. Hannah ging mehrere Tage lang nicht mehr allein aus dem Haus. Das haben ihre Eltern erzählt, sie selbst hat das ausgeblendet.