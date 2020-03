Winnenden Update: Strecke nach Notarzteinsatz wieder freigegeben

Winnenden.

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis in Winnenden kommt es aktuell (8. März, 20.45 Uhr) zu Verspätungen und Fahrtausfällen in beiden Fahrtrichtungen der S3. Der Abschnitt zwischen Neustadt-Hohenacker und Backnang ist für den Zugverkehr komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert ist noch unklar. "Bitte nutzen Sie alternativ die Linie S4 ab Backnang zur Fahrt in Richtung Stuttgart. Die Züge des Regionalverkehrs werden über die Strecke der Linie S4 umgeleitet, dadurch kommt es bei der Linie S4 zu Zugfolge- und Kreuzungsverspätungen. Ein Busnotverkehr wurde bei mehreren Unternehmen angefragt, kann jedoch wegen Kapazitätsengpässen nicht gestellt werden", teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.