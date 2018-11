Winnenden Notfallplan für großen Stromausfall

Schlimm wären schon die ersten zwei Stunden ohne Strom in der Stadt: Menschen würden in Aufzügen feststecken, die privaten Beatmungsgeräte von Kranken zu Hause würden abschalten, Festnetztelefone blieben stumm.

Was ist dann mit der Feuerwehr? Im Feuerwehrhaus Mitte steht ein mobiler Stromerzeuger bereit, der auch ans Stromnetz des Hauses angeschlossen werden kann. Wenn er nicht gerade anderswo im Einsatz ist, könnten die Elektrogeräte, Telefone und Computer dort laufen, wie die Firma RBS-Wave bei einer Untersuchung herausgefunden hat.

Aufgabe der Stadt ist der Schutz ihrer Bürger

Die Stadt ist nach Gemeindeordnung für den Schutz ihrer Bürger verantwortlich, deshalb möchte sie wissen, wie sie handlungsfähig bleiben kann ohne Strom. Die Berater von Wave und der EnBW halten einen Stromausfall für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen: „Stellen Sie sich vor: Es ist Mitte Dezember, fünf Grad Außentemperatur, Ihr Wecker klingelt, Sie merken: Kein Licht“, schildert Harald Müller, Kommunalberater der EnBW den Gemeinderäten die fiktive Lage.

Es gibt dann kaltes Frühstück bei Kerzenlicht. Kühltruhe und Kühlschrank tauen ab. Der Brenner der Ölheizung startet nicht. Und so weiter. Kein Licht auf der Straße. Keine S-Bahn. Vielleicht ein Bus. Das eigene Auto hat noch Benzin. Das Handynetz ist überlastet, aber vielleicht kommen noch Nachrichten durch, weil die Akkus der Umsetzer noch Strom haben.

Im Notfall kommen die Bürger zum Rathaus – Was dann?

Was machen die Leute dann in der Not? Wo suchen sie Hilfe? Bei der Feuerwehr? Im Rathaus? Wahrscheinlich. Deshalb hat die Stadt die Firma RBS-Wave beauftragt, das Rathaus, das Feuerwehrhaus Mitte, den städtischen Bauhof und die Gemeindehalle Höfen-Baach zu untersuchen, ob sie notfalltauglich sind.

Ergebnis: Im Augenblick wäre nur die Feuerwehr und der Bauhof einigermaßen aktionsfähig. Rathaus und Gemeindehalle wären lahmgelegt.

Notstromaggregat mit 100 Kilowatt Leistung würde helfen

Immerhin könnten im Foyer des Rathauses die Bürger mündlich informiert werden – dafür wäre das Erdgeschoss laut Gutachten „sehr gut nutzbar“. Aber man müsste im Rathaus Zettel ausdrucken, Notfallpläne verteilen, man bräuchte Licht und laufende Computer, vielleicht auch ein bisschen Heizung. Dafür empfiehlt der Berater ein größeres Notstromaggregat mit 100 Kilowatt Leistung plus einen mobilen Generator und eine Anschlussstelle für ihn. Dann wäre im Rathaus trotz Stromausfall einiges machbar.

Mit großer Mehrheit beschlossen, Untersuchungen fortzuführen

Die Gemeinderäte reagierten ganz unterschiedlich auf das Notfallszenario der Berater von EnBW und Wave. Frank Rommel (CDU) sprach von „Weltkriesgsszenarien“ und Siegfried Lorek (CDU) meinte, die EnBW solle lieber dafür sorgen, dass die Stromversorgung sicher sei, als solche Szenarien vorzutragen.

Der Winnender Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit, dass die Stadt selbst auf der Basis der jetzigen Erkenntnisse die Untersuchungen weiterführt und dass die Verwaltung Vorschläge zur Umsetzung ausarbeitet und dem Gemeinderat vorlegt.