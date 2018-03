Winnenden Öffentliches Gedenken an die Opfer des Amoklaufs

Die erste Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr an der Gedenkstätte im Stadtgarten. Um 9.33 Uhr werden die Kirchenglocken läuten. Es spricht Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Mitglieder des Jugendgemeinderats werden die Namen der Opfer verlesen. Pfarrerin Rosemarie Gimbel-Rueß spricht ein gemeinsames Gebet. Susanne Kiefer (Querflöte) und Michael Kiefer (Oboe) werden das Gedenken musikalisch begleiten.

Außerdem finden drei ökumenische Gedenkgottesdienste statt:

um 10.15 Uhr in der Schlosskirche Winnenden

um 18.30 Uhr in der Peterskirche Weiler zum Stein

um 19 Uhr in der St. Karl Borromäus Kirche in Winnenden

Der Jugendgemeinderat lädt am Abend wieder zu einer Lichterkette ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr, nach dem Gottesdienst in der Borromäus Kirche, am Marktbrunnen.