Winnenden Pflegeheim-Leiterin: „Kostensteigerung sollte Kasse zahlen“

Kristina Baumstark ist in Backnang zur Schule gegangen, hat nach der Mittleren Reife ein Freiwilliges Soziales Jahr und eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht. „Eine sinnhafte Tätigkeit, die ich mit viel Herz ausgeführt habe“, sagt die 38-Jährige lächelnd. „Ich bin trotzdem in eine Führungsposition gegangen, um den wichtigen und guten Beruf mitzugestalten.“ Das heißt, konkret, dass sie und ihre Kollegen bei der Evangelischen Heimstiftung sich „Mühe geben, ein attraktiver und fairer Arbeitgeber zu sein, der seine Mitarbeiter gesund erhält und motiviert“. Je weniger Fluktuation es in diesem typischen Frauenberuf gebe – und die gibt es durch Schwangerschaft und Elternzeit und auch einen Wegzug hier und da ja zwangsläufig –, desto besser für eine kontinuierliche Arbeit mit den Bewohnern. Als großen Vorteil sieht Kristina Baumstark die Nähe zum Rems-Murr-Klinikum und der Pflegeschule in Winnenden. „Ab 2020 gibt es eine generalisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann“, hofft sie auf Kooperation.

Kürzerer Weg zur Arbeit war für die zweifache Mutter ein Argument

Ihr Vorgänger Frank Walker hatte die Nachwuchsgewinnung auf internationale Säulen gestellt, Migranten und Asylbewerber in Ausbildung gebracht oder eingestellt, so dass inzwischen 30 Nationalitäten in der 160 Menschen zählenden Mitarbeiterschaft gezählt werden. „Und wir fördern auch Leute, die um die 40 Jahre alt sind und gern in die Altenpflege quereinsteigen wollen.“ Ihre vornehmliche Aufgabe sieht sie in der Mitarbeiterführung und -entwicklung. Ist das Personal gleichmäßig verteilt? Wo gibt es Probleme in den Abläufen? Fühlt sich der einzelne Mitarbeiter wohl, kann er sich entfalten, auch wenn manches vorgegeben wird? „Ich will, dass sich jede und jeder wertgeschätzt fühlt.“

Vom Heim in Albershausen, Kreis Göppingen, mit seinen 50 Plätzen hat sich die 38-Jährige nach nur zwei Jahren unter anderem auch deshalb nach Winnenden beworben, weil ihr Weg zur Arbeit nun nur noch 16 Kilometer beträgt. Kristina Baumstark wohnt mit ihrer Familie in Auenwald, ihre Töchter sind sechs und acht Jahre alt. Ihr Mann war in Elternzeit und arbeitet nun Teilzeit, sie ist seit fünf Jahren wieder in Vollzeit. „Zum Ausgleich jogge ich, sieben, acht Kilometer am Stück, gern im Wald, das erdet, da kann ich vieles verarbeiten“, sagt sie. „Und in den Urlaub fahren wir gern mit dem Wohnmobil.“