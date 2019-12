Winnenden Pizzabote parkt Auto im Teich

Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr befuhr ein 24jähriger Pizzalieferant die Silberpappelstraße in Richtung Oleanderweg. Kurz vor dem Seerosenweg navigierte ihn sein Navigationsgerät nach rechts abzubiegen. Da der 24Jährige stark auf die Navigationsansage fixiert war, bemerkte er nicht, dass auf der rechten Seite kein befahrbarer Weg war und fuhr die vier Stufen in den See hinunter. Als der Golf komplett im See stand fuhr sich der 24jährige beim Versuch rückwärts wieder aus dem See herauszufahren auf den Treppen vollends fest. Am Golf entstand nur relativ geringer Sachschaden. Der Schaden an den Treppen oder im Teich muss noch geklärt werden.