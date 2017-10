Winnenden Polizei und Bürger fordern Blitzer gegen Lärm

Winnenden. Eine Lärm-Analyse für große Teile Winnendens bringt es an den Tag: An der Waiblinger Straße gegenüber von Lidl und an der Ringstraße beim Helal-Market sind besonders viele Anwohner einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. In den acht Jahren, seit die B 14 um Winnenden herumführt, hat der Verkehr zwar stark abgenommen. Aber das hat den unerwünschten Nebeneffekt, dass Raser mehr Platz haben. Nachts und am Wochenende wird gerast, teils mit dröhnenden, weil getunten Autos oder Motorrädern. Anwohner wie Kai Epple fordern Blitzer, andere wie Andreas Rittberger haben beinahe schon resigniert.