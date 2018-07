Winnenden Polizei zieht Bilanz vom Citytreff-Wochenende

Ins Klinikum musste ein Mann, den drei Männer am Sonntag gegen 0.45 Uhr am Kronenplatz-Brunnen am Anfang der Marktstraße auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Dabei brach sein Gesichtsknochen unter dem Auge, das Jochbein. „Wir sind optimistisch, dass wir die Täter ermitteln können“, sagt Friedhelm Veigel, es gebe Zeugen. Der Grund für die Schlägerei sei allerdings unklar.

Zeugenaussagen werden bewusst nach dem Fest aufgenommen

Der Regen trieb viel Festpublikum in die Kneipen, Bars und Lokale. In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten in eine Bar an die Ringstraße gerufen. „Der Beschuldigte selbst hatte Prellungen am Kopf erlitten, mehrere Personen waren an der Schlägerei beteiligt.“

Die Polizei nimmt die Zeugenaussagen bewusst erst nach dem Fest auf - erstens hat sich dann die akute Aufregung der Beteiligten und Zeugen gelegt, zweitens sollen die Beamten während des Fests auf der Straße sein und nicht im Revier.

Essen mit Soße ins Gesicht geworfen

Schon am Freitag um 23.45 Uhr gerieten zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen durch Beleidigungen und Anrempeln in Streit und wurden handgreiflich. Zu allem Übel mischten ihre beiden Mütter kräftig mit, anstatt zu schlichten. Vor der Volksbank an der Marktstraße zogen sie sich erst an den Haaren und an den Backen, bevor mit der Faust geschlagen wurde.

Eine warf ein Glas, ohne zu treffen, eine andere klatschte der Kontrahentin daraufhin Essen ins Gesicht, die Soße brannte in den Augen. „Es gibt viele Zeugen dieser Körperverletzungen, und man muss noch erwähnen, dass eine der Jugendlichen beträchtlich alkoholisiert war, mit zwei Promille“, so Friedhelm Veigel.

„Eine schöne Sache gibt es aber auch noch zu berichten“

Auch Polizisten selbst blieben, leider, mal wieder, nicht unbehelligt. Ein Passant ist am Samstag um 1.30 Uhr einer Streife aufgefallen, weil er eine Flasche gegen eine Hauswand auf dem Adlerplatz kickte.

Als die Beamten ihn ansprachen, rastete er aus, beleidigte, drohte, zog sich komplett aus und manipulierte an seinem Glied. „Alles Zureden war nicht zielführend, er war zu stark alkoholisiert.“ Die Beamten durften ihn auf richterliche Anordnung in ihrer Revierzelle in Gewahrsam nehmen, davor leistete er noch Widerstand gegen sie.

„Eine schöne Sache gibt es aber auch noch zu berichten“, so Friedhelm Veigel. „Drei Geldbeutel sind gefunden worden, und weil teils noch Geld drin war, gehen wir davon aus, dass sie jemand verloren hat und sie nicht gestohlen worden sind.“ Eine Geldbörse ist bereits wieder bei ihrem Besitzer, die anderen zwei waren noch auf dem Revier und kommen demnächst ins Fundbüro der Stadt Winnenden.