Winnenden Prozess um sexuelle Gewalt: 30-Jähriger verurteilt

Gegen 20 Uhr sei dann die Polizei vor dem Haus erschienen und habe ihn mitgenommen, um ihn wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung zu befragen. Da man sich doch nur nett unterhalten habe, hätte er am kommenden Tag allerdings vergeblich versucht, zusammen mit einem Freund die junge Frau an ihrer Praktikumsstelle aufzusuchen und mit ihr über das Geschehen am Vortag zu reden.

Auf Nachfragen des Richters und des Anwalts der jungen Frau, die als Nebenklägerin in dem Verfahren auftrat, bestritt der Angeklagte zunächst, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Auch habe er nicht versucht, die Geschädigte zu küssen. Im weiteren Verlauf seiner Aussage räumte er ein, Körperkontakt zu ihr gesucht zu haben, es sei „im gegenseitigen Einvernehmen“ zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen. Als er erfahren habe, dass die junge Frau erst 17 war, sei er „erschrocken“.

Eindeutige Spurenlage

„Eine derart schrottige Einlassung, wie die des Angeklagten, habe ich noch nie gehört!“, lautete die Bewertung des Anwalts der Nebenklägerin. Die junge, hörbehinderte Frau sei introvertiert, in sich zurückgezogen und schüchtern. Aus diesem Grund habe der Angeklagte sie angesprochen, am Arm in das Haus und in sein Zimmer gezogen. Mit erstaunlicher Präzision und Exaktheit habe sie dem Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichtet, was hinter der abgeschlossenen Zimmertür geschah. Ihre Aussage sei absolut glaubwürdig und stimme mit den Polizeiprotokollen, dem medizinischen Gutachten und den Angaben der Zeugen überein.

Dies sah das Gericht genauso. „Sehr glaubhaft, widerspruchsfrei, detailliert und nicht übertrieben“ habe die junge Frau das Geschehen geschildert, das sie als ekelhaft, sehr unangenehm, erniedrigend, einschneidend und nachhaltig negativ empfunden habe und das sie bis heute belaste, so Richter Luippold. Sie werde von der objektiven Befundlage, also der untersuchten Kleidung und den Körperspuren, unterstützt. Sie habe dem Angeklagten gegenüber klar gesagt, dass sie die sexuellen Handlungen des Angeklagten nicht wollte, und versucht, ihn von sich wegzudrücken. Wenn sie dann in eine Art Schockstarre verfallen sei, so stelle dies eine typische Reaktion von Opfern sexueller Gewalt dar.

Die Aussagen des Angeklagten dagegen waren „unglaubwürdig und wenig hilfreich“. Deshalb sei eine Verurteilung zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsentzug, zur Übernahme der Verfahrenskosten und der Auslagen des Nebenklägers wegen vollendeter Vergewaltigung mehr als angemessen, so der Richterspruch. Bei der Urteilsverkündung warteten im Gerichtssaal bereits Beamte des Waiblinger Polizeireviers, um den gegen den Verurteilten verhängten Haftbefehl sofort zu vollstrecken.