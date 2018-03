Winnenden Psychisch Kranker attackiert Mitpatienten

Winnenden.

In einer psychiatrischen Einrichtung in Winnenden hat ein 41-Jähriger am Montagmorgen einen 63-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche im Gesicht verletzt. Die Polizei schreibt ihn ihrem Bericht von einem "versuchten Tötungsdelikt". Die beiden Männer sind wegen psychischer Erkrankungen in der Einrichtung in Behandlung. Gegen 2.15 Uhr soll der 41-Jährige dem im Bett liegenden Patienten an der linken Gesichtshälfte Schnittverletzungen zugefügt haben, indem er auf diesen mit einer abgebrochenen Flasche einstach.